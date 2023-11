TAJNA VEZA! Vesna Zmijanac bila u ŠEMI s Novicom Uroševićem dok je on bio u braku, a ovako je pokojni kompozitor PRIČAO O PEVAČICI

Vesna Zmijanac je decenijama u vrhu estrade kao jedna od najboljih pevačica s mnogobrojnim hitovima i po tome je poznata širom regiona. Ali nije samo to razlog zbog kog je uvek bila interesantna javnosti i medijima već i njen privatan život.

Za taj deo Vesnine biografije može se reći da je bio i te kako buran, a pevačica to nikad nije krila.

Uspešan muzičar

O svojim ljubavnim izborima govorila je često, ali ima i onih muškaraca o kojima nikada nije pričala.

Među njima je Novica Urošević, jedan od naslavnijih kompozitora u Jugoslaviji. On je zaslužan za karijere mnogih današnjih velikih zvezda, a pored Vesne, tu su i Zorica Brunclik, Mitar Mirić, Miroslav Ilić, Jašar i Ipče Ahmedovski, Nedeljko Bajić Baja. Sarađivao je i sa Šabanom Šaulićem, Šerifom Konjevićem, Snežanom Đurišić, Draganom Mirković, Nadom Topčagić i mnogim drugima. Umro je 2009. skoro potpuno zaboravljen od svih pevača kojima je pisao hitove.

To je i sam priznao u poslednjem intervjuu, koji je tada prošao skoro nezapaženo, a rekao je svašta zanimljivo. Između ostalog i to da je nekoliko meseci bio s Vesnom Zmijanac.

- Svojevremeno ste živeli kao podstanar kod Vesne Zmijanac. Pričalo se da ste tada bili više od prijatelja - glasilo je pitanje novinara magazina Svet.

Novica je u odgovoru detaljno objasnio prirodu odnosa s pevačicom.

- To je bilo vreme kada smo u vezi i moram da kažem da bih i danas živeo s njom da smo oni isti ljudi koji smo tada bili. Ona je jedna od najzanimljivijih ličnosti na estradi, voli da daje sud o drugima, poput Miroslava Ilića. S druge strane, to joj je možda kasnije i zasmetalo, jer niko nije bezgrešan. Čitao sam da je u svojoj autobiografiji kao veliku ljubav spomenula nekog Karta Simensa. Međutim, nigde nisam uspeo da vidim da je u istom maniru pomenula Rajka Budžu iz Lugavčevine. Ja bih mnogo toga mogao da pomenem, ali, nažalost, još nije vreme za istine. Onoga dana kada budem rešio da kažem sve o ljudima s kojima sam radio, moraću da prestanem da komponujem, jer će to remetiti naš poslovni odnos. Pevači su jako sujetni, stalno se nešto brane jer imaju problem sa istinom - naveo je kompozitor tada.

Ženi nije smetalo s obzirom na to da je Urošević decenijama bio u braku, logično pitanje novinara bilo je kako je njegova supruga reagovala ne prevare s drugim ženama.

- Oženjen sam, ali ne vidim šta je tu problem. Oduvek sam živeo svoj život onako kako želim, a ne kako drugima odgovara. Sa suprugom nisam nikada imao problema jer je ona to od početka shvatila, a osim toga, ja sam iz kuće na selu otišao već nakon dve godine braka. Za stvaraoca i umetnika kao što sam ja veoma su bitni sloboda i razumevanje. To podrazumeva pravo na samoću, pravo na odlučivanje gde ću biti, kakav ću biti, s kim ću biti, naravno, pod uslovom da se drugi ne ugrožavaju - smatrao je pokojni Novica.

Vesna juče nije odgovarala na naše pozive.

