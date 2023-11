DRAGANA MIRKOVIĆ SUROVO ISKRENA O MLADIM IZVOĐAČIMA I TRENDOVIMA U MUZICI! Folk diva saglasna u jednom: Ovo je njen stav!

Dragana Mirković u šou "Rame uz rame sa Draganom", koji se emituje subotom i nedeljom od 20 časova na Kurir televiziji, otkrila je kakav stav ima o novim muzičkim pravcima na estradi.

Najveća regionalna zvezda priznala je da podržava nove trendove u muzici, kao i mlade izvođače. Takođe je spomenula da postoji jasna razlika između novih i starih trendova, i da u tom smislu, nema košenja.

- Novi muzički pravci su neophodni, oni idu sa vremenom, sa mladim ljudima, idu i sa nekim novim trendovima. To je sasvim okej. Koliko će to trajati to je drugo pitanje. Novi trendovi ne utiču na kvalitet starih, što je jako bitno. Tu nema košenja, ima mesta i za nove i stare trendove, kao i za mlade zvezde, ali i za starije zvezde. To treba prihvatiti, kao nešto neminovno u ovo vremenu. Na kraju krajeva u tim novim trendovima, postoje jako dobre, kvalitetne i čak izuzetno zamimljive stvari. Ja volim da poslušam, uopšte nemam ništa protiv toga - iskrena je folk diva.

