"RODIO SAM VAS IZ SRCA" Sergej Ćetković iskreno o ćerkicama i trenutku KADA IM JE REKAO DA SU USVOJENE

Pevač Sergej Ćetković već 23 godine uživa u skladnom braku sa suprugom. Oni su jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a nakon 11 godina braka su odlučili da prošire porodicu. Devojčicu Lolu su usvojili 2010. godine, a dve godine kasnije i Milu.

Sergej je jednom prilikom gostujući u emisiji "Goca show" govorio o svojoj porodici i kako je devojčicama rekao da su usvojene.

- Ima toliko slučajeva, gde ljudi kriju od svoje dece do punoletstva da su usvojena i onda ono u 17. godini, koje je već odrastao i formiran čovek, doživi razočarenje. Srušiš mu čitav svet saznanjem da mu oni nisu pravi roditelji. Strah uvek postoji, mi smo se samo prepustili tome. Ljudi, ukoliko želite da budete roditelji, nemojte da birate sredstva. Usvojite decu, učinite sebe i tu decu srećnim. Bez ikakve premisli o tome, to je dobro delo. Uvek mojoj deci ponavljam, ja sam vas rodio iz srca - ispričao je Sergej.

On se tada prisetio i trenutka u kojem je svojim ćerkama rekao da su usvojene.

- Ja sam im to objašnjavao kroz priče, kako postoji jedna škola za decu gde ona žive i da smo mi čuli da nas ona čeka, a da nam je ona odgovorila kada nas je videla na vratima: "Što sam vas čekala ovoliko". Moraš da nađeš načina, gde ćeš najslikovitije i najblaže preneti da to ne bude traumatično, jer ljudi uglavnom od toga prave da je to nešto bauk. To nema potrebe. Mili smo ispričali da smo došli Lola, mama i ja, da smo je tražili, a da je ona digla ruku i rekla: "Evo me" - ispričao je pevač.

O svojim ćerkicama kaže da su veoma različite.

- Mila je sada Lolin satelit, stalno ide za njom i samo je špijunira, a onda nama govori šta radi. Lola ima Kristinine osobine, dok je Mila kao ja. Štreber, disciplinovana i kreativna je jako. Sve što uzme u ruke od toga napravi nešto i crta strašno dobro. Kada sam je pitao šta bi htela da bude, rekla bi mi da bi volela da bude režiser - ispričao je Sergej.

kurir.rs

Bonus video:

03:27 Sergej Cetkovic na promociji kod Branka Koprivice