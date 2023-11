"ŽAO MI JE ŠTO NE KORISTE MOZAK" Sergej Ćetković nikad iskrenije o deci i svojim naslednicama: "Ogromna je borba..."

Pop pevač Sergej Ćetković trudi se da svoju privatnost zadrži za sebe, a porodicu sačuva daleko od medija. Međutim, sada je odlučio da progovori o dugogodišnjoj supruzi i naslednicama.

Sergej je istakao da su im, kao i svakom roditelju, najbitnija deca, kao i da mu je žao što ne odrastaju u vremenu sličnom onom u kojem je odrastao on.

- Na decu sam najslabiji, sigurno. One su mi Ahilova peta. Kako-kad, iz situacije u situaciju. Ponavljao sam mnogo puta do sada, vreme koje nam vaspitava decu i sve ono čime nam ih zatrpavaju je ogromna borba. Treba ih zaštiti. Teško je, ali ako osluškuješ i vodiš računa o tome, uspećeš. Model po kom sam ja vaspitavan se trudim da prenesem i na njih. Doduše, ne baš identično jer su mene tukli non-stop. Bio sam mnogo mnogo nestašan. Moje detinjstvo je mnogo drugačije od njihovog. Njima danas telefoni oduzimaju mnogo energije. Mi smo, ipak, odrastali uz neke kvalitetnije filmove. Žao mi je što ne koriste mozak - rekao je on za "Pink", pa otkrio zbog čega se njegova lepša polovina ne pojavljuje često u javnosti sa njim.

- Moja supruga je tek od skoro počela da se pojavljuje u javnosti, mada je stava da se ne pojavljuje. Ja sam publici dao svoj život muzikom, trebalo bi da nešto ostavim za sebe. Uspevam u tome već 25 godina - rekao je Sergej.

