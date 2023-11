PEVAČ OTKRIO ZA KOJE PESME SE UZIMA NAJVEĆI BAKŠIŠ: Reč je o tekstovima koji su namenski i teški za izvođenje a ovo ih povezuje

Vanja Lakatoš osim u klubovima i diskotekama najčešće nastupa i na privatnim veseljima širom Evrope.

Vanja je otkrio kako izgledaju ta veselja i kako se deli bakšiš na kraju između muzičara i pevača.

- Najviše traju ta romska veselja, do jutra do jutra, nije istina da traju po tri dana, to je nekada bilo. Sada na primer u Parizu traju najviše dva dana, a i to je mnogo. Na primer, krene veselje od deset, pa do četiri ujutru, onda bude pauza mozda nekoliko sati, pa opet do ujutru – rekao je on.

Pevač kaže da se uvek najveći bakšiš dobija za namenske pesme koje su uglavnom snimile negove starije kolege.

- Bude veliki bakšiš, tamo traže sve pesme, ali neka bude da sam najveći bakšiš dobio za pesmu „Sine moj“ Muharema Serbezovskog ili „Sin“ od Šerifa. To su namenske pesme, i uvek je bakšiš tu – zaključio je Vanja.

