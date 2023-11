"NEKADA JE BIO JAKO MOĆAN" Komšije Žike Jakšića otkrile kako voditelj živi, ovo su nepoznati detalji o njemu: Prestao je da pije..

Žika Jakšić nedavno se preselio u novu kuću, a susedi kažu da je omiljen među ljudima u kraju.

- On je čovek iz naroda i nije uobražen iako je poznat. Uvek je nasmejan i nekako kao da širi pozitivnu energiju kada god ga vidite. Uvek je spreman da popriča, uvek se javi još izdaleka: gde si komšo? Kako je? Žene ga vole, ali sada je valjda sa tom advokaticom, lepa nema šta i mlada. Nije on u cvatu mladosti ali je šmeker, kaže komšija Mile.

Novinari su usput sreli tri drugarice u šetnji. Jedna nije znala o kome se radi, ali su zato druge dve vrlo upućene u njegov život.

- Kako ne znaš, iz Granda je onaj što viče stalno u emisiji “Nikad nije kasno” i što ima širok osmeh. Bio je u vezi sa Slavicom Ćukteraš, objasnile su drugarice u par rečenica Žikin život ovoj koja je bila neupućena.

Danica je rekla da je Žiku videla tek nekoliko puta.

- Šarmantan je ali nije moj tip, ne volim ja te malo narodske likove. Vidim se da sviđa ženama. Valjda su ludele za njim i dok je bio u grupi “Ritam srca”. Mislim da mu je od tada ostala navika da flertuje, smatra ona.

Gospođu Nada je na spomen Jakšića razvukla osmeh.

- Ma uvek se javi, popričamo pa ga ja zapitkujem, ali kada mu dosadi ljubazno mi pobegne, kroz kikot kaže ova gospođa i dodaje:

- Stariji sin mu je bio tu neko vreme, možda i živi sa njim. Mlađeg retko vidim, ali je dolazio. Rekao mi je da ima korektan odnos sa obe bivše žene. Ima on i vikendicu tu negde na obodu Beograda pa je tamo išao često. Dugo se radila njegova kuća zbog pandemije, kada je sve stalo, pa je gubio živce.

Žika je već duže vreme u vezi sa Tijanom Mijailović, a susedi kažu da ga je promenila.

- I sam je priznao da je zbog nje prestao da pije. Nikada ga nisam videla pijanog, ali on je takve naravi da vam se čini da je stalno malo “cugnuo”. Sigurno da ga je promenila, viđamo ih često zajedno. Mislim da ona živi tu, ali mi je neko rekao da ipak ne. Nije ni važno, bitno da se slažu i da on izgleda srećno, kao i ona. Verujem da je on dobar prema ženama, makar tako deluje ali voli mlađe to je očigledno, kaže komšinica i dodaje:

- On je nekada bio jako moćan. Dok je radio “Zvezde Granda” bio je sa Sašom glavni. Sigurno su mu se mnoge udvarale da bi prošle u takmičenje ili postigle nešto. Sve je to legalno u šoubiznisu, a on je bio tada na poziciji. Verujem da i sada on dobro zarađuje.

Ostao je u zapećku nezasluženo

Komšija Rale kaže da lično ne poznaje Žiku, ali da je iz kafanskih priča po kraju čuo da je on bio mozak operacije “Zvezda Granda”.

- Pričaju ljudi da je Žika imao kefalo za čitav taj projekat, ali da je prosto Saša Popović bio popularniji pa su ljudi to muzičko takmičenje vezali za njega i Brenu. Jakšić je svojom energijom tada vrlo vispreno sve isplanirao ali nije imao novac da uloži u toliko projekat, makar se tako priča po ovim restoranima na Bežanijskoj kosi, kaže ovaj momak.

