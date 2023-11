OTIŠLA NA ESTETSKU OPERACIJU GRUDI, PRONAŠLI JOJ TUMOR: Jelena Jevremović operisana 6 sati: Bila sam nemoćna, mislila sam na decu

Pevačica Jelena Jevremović otvoreno je govorila o svojoj operaciji tumora na dojci u želji da podstakne druge žene da brinu o svom zdravlju.

Ćerka Mikija Jevremovića je na svom Instagram profilu poslala važnu poruku o pregledima i operaciji koja je na svu sreću dobro protekla.

– Ovo nije poruka samosažaljenja, niti patetike. Ovo je iskrena molba i apel na sve devojke i žene, naročito na one koje se osećaju zdravo i u skladu sa tim žive, bezbrižno, kao što sam ja. Molim vas, ne zapostavljajte vaše grudi! Nismo ni svesne koliko je opaka i podmukla bolest tumor dojke. Tiho dođe, tiho se širi i u jednom danu nas obriše kao gumicom. Nismo rođene naučene, nije dovoljno da „pipamo“ grudi i laički tvrdimo kako je tu sve u redu. Nismo stručne, ne znamo, zato moramo ići redovno na ultrazvuk dojki (na 6 meseci), kao i na mamografiju (od 40. godine na svakih 18 meseci). Rokovi za redovne preglede su se smanjili jer obolelih, naročito mladih žena, je sve više! Otišla sam na konsultaciju o estetskoj korekciji grudi i saznala da imam promenu na levoj dojci – rekla je Jelena.

Kako je dodala, nakon skoro šest sati na operacionom stolu i nimalo jednostavne operacije, sve je, srećom, prošlo dobro.

- Danima pre zahvata bila sam u agoniji, plašeći se da je karcinom maligni, brinući i neprestano razmišljajući o deci i svima onima, koje kada legnem na operacioni sto, ostavljam iza sebe… Hrabra sam, maltene neustrašiva, nikada se nisam predala… Ali kada su ti životni konci istrgnuti iz ruku i nemaš kontrolu, osetiš se u momentu bespomoćno i slabo. Nema ništa gore i strašnije od toga. Zato, ako češće uradimo makar malo za nas same, to je mnogo! Ne zamerite na ovom postu jednom emotivcu i nepopravljivom optimisti, ali morala sam da pokušam da dignem svest sličnima sebi, pa neka me makar jedna dama danas posluša, biće to prava stvar.

Zdravstveno stanje Jelene Jevremović zbog tumora je nateralo da se promeni i opameti, a istakla je da mnoge njoj bliske prijateljice ne paze dovoljno i da misli da ta svest kod žena mora da se promeni.

- Baš ništa neću shvatati olako i paziću više na svoje zdravlje. To što brinemo o sebi nije sebično. Naprotiv, time dokazujemo da mislimo na naše bližnje i volimo ih jer, da bismo bili dobri njima, moramo prvo biti dobri sebi samima.

- Imam neke mlađe drugarice, družim se sa devojkama koje su mlađe od mene po 14,15 godina. One nikad nisu otišle da pregledaju grudi. Imam ove koje su starije, koje nisu rađale, pa ne idu redovno. Mnogo smo neodgovorne po pitanju toga, u globalu pričam za ženski rod i ja kao neka mama kvočka idem za svim tim mojim drugaricama i teram ih da urade nešto po tom pitanju - rekla je Jelena Jevremović.

