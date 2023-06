ĆERKA MUZIČKE LEGENDE MIKIJA JEVREMOVIĆA OSTAVILA PEVANJE I UPLIVALA U POLITIČKE VODE?! Jelena radi 2 posla, a ima i svoju firmu

Pevačica Jelena Jevremović, ćerka muzičke legende Mikija Jevremovića, gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije. Ona se retko pojavljuje u medijima i okačila je mikrofon o klin, a sada je otkrila čime se sada bavi.

- Danas radim u jednoj državnoj firmi kao spoljni saradnik i isto je vezano za decu. U pitanju je organizacija dečijih festivala i sportskih takmičenja, to se tek sada razvija dosta. Tek će kroz godinu dana da zaživi. Otvorila sam i svoju privatnu firmu. Malo sam se, ne mogu da kažem politički angažovala, ali me je nekako život naterao na to iako to nije moj fah. Mnogo imam prijatelja koji su u toj sferi pa sam neko ko uvek želi da uskoči i pomogne. Tako da sam ja aktivna, ali nisam javno fokusirana na te stvari - rekla je Jevremović.

Jevremovićeva se osvrnula i na svoj život i nedaće koje je pretrpela. Iako nije imala lak život, suočavajući se sa teškim situacijama, naučila je da se sama bori.

- Nije mene život mazio. Imala sam jako teške situacije gde sam morala samostalno da naučim da se borim. Iako me je to učinilo jačom u borbi, nije me učinilo manje empatičnom osobom. Moraš da naućiš da prihvataš da nastaviš da živiš sa tim. Tako mi je vezano za bivšeg supruga i pokojnog oca. Više nikada neću biti ista, stvari se promene posle toga. Ali ostajem jaka zbog svoje dečice i smatram da sam izabrala ispravan put - istakla je Jevremović i potom se osvrnula na svog oca:

- Moj otac će uvek imati ogromno mesto rezervisano u mom srcu i ne postoji ništa što će to promeniti. Malo, malo pa dođe jedan te isti golub na terasu sa specifičnom šarom. Uvek kažem da je to tata. On dolazi na praznike i na njegov rođendan. Znam da je prisutan tu negde i da nas čuva.

