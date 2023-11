OVAKO DRAGANA MIRKOVIĆ IZGLEDA U BADEMANTILU! Kurir sa folk zvezdom na koncertu u Sofiji, a evo kako nas je ŠOKIRALA PRIZNANJEM

Dragana Mirković održala je prethodnog vikenda veliki solistički koncert u najvećoj bugarskoj areni u Sofiji.

Naša ekipa boravila je u prestonici Bugarske s folk zvezdom, pa smo u njenom društvu ispratili sve pripreme za spektakl koji je tamo napravila. Dragana je odsela u jednom od najluksuznijih hotela u Sofiji, i to u raskošnom apartmanu iz kojeg puca najlepši pogled na grad.

Ona nas je sa svojim timom ljubazno dočekala i kao prava domaćica nam otvorila vrata. Tada smo imali priliku da ekskluzivno uslikamo Draganu u bademantilu, ali i da vidimo kako izgledaju njene pripreme pred spektakl o kojem se pričalo mesecima.

Na samom početku interesovalo nas je da li je uzbuđena i kako se oseća pred veliki koncert, kao što je ovaj u susednoj državi.

- Dajem sve od sebe. Najvažnije je da se mi ovde u Sofiji dobro provedemo. Ja kad se dobro provedem, svi se dobro provedu. To je moj jedini zadatak. Kako sad izgledam, da li je napolju sneg, to je najmanje bitno. Najbitnije je da sam ja dobro raspoložena kad izađem na binu - rekla nam je folk zvezda.

Nakon što se obukla u zanimljiv autfit, Dragana se u našem društvu uputila ka areni. U lobiju hotela čekali su je mnogobrojni fanovi kako bi je pozdravili i slikali se s njom, a za nju su pripremili i razne poklone, koji su je oduševili. Ispred hotela ju je čekala luksuzna limuzina, kojom se uputila ka mestu gde je održala koncert.

Pred sam početak koncerta pred 12.000 ljudi, Dragana je za Kurir priznala da je oduševljena pažnjom svojih fanova.

- Kada dođem u Bugarsku, ja kao da dolazim svojoj kući među svoje. Tako se osećam. Moji fanovi su tako sjajni prema meni i kako da se čovek oseća nego da bude srećan i u fazonu: "Ej, idem kod mojih!"

Videli smo da ste dobili brojne poklone, pa čak i tortu.

- Sve poklone mojih fanova čuvam. Doduše, tortu jedem, nju ne čuvam (smeh). Oni su toliko maštoviti i toliko se trude... Ulažu toliko ljubavi i vremena u mene, da ne može ni jedan poklon da bude negde tamo zabačen i ostavljen sa strane. Ja imam posebno mesto za to. Videćete, Bože zdravlja, jednog dana i to kad budem sve pokazala.

Rekli su nam da jedva čekaju dva koncerta u Beogradu 29. i 30. decembra. Kako teku pripreme?

- Radimo još uvek na tome. Mogla bih reći da je već spreman.

Naš projekat "Rame uz rame sa Draganom" poprimio je regionalni karakter. I ovde u Bugarskoj ruši sve rekorde gledanosti. Imate li favorita među takmičarima?

- Rečeno mi je da ne slutim ništa. Mogu da kažem da sam preponosna na taj projekat. Presrećna sam. Učinili smo jedno divno delo i to ne samo u smislu otkrivanja mladih talenata, nego i pomoći njima. Nemam reči. Stvarno smo sve učinili da od tih mladih ljudi napravimo ne samo talentovane, već i dobre ljude.

Da li postoji neko mesto na zemaljskoj kugli gde možete da odete i da se opustite na miru, a da znate da vas niko neće prepoznati?

- Postoji. Tamo negde na primer u Indoneziji, u tako nekim dalekim zemljama. Iskreno, i tamo se pronađe neko ko me prepozna i kaže: "Dragana, da li možemo da se slikamo?" Onda stvarno ne mogu da verujem jer su to zemlje gde me generalno ljudi ne znaju i gde mislim da niko ne može da me prepozna. Međutim, gde god da odem, nemoguće je biti potpuno opušten. Gde god da sam bila, pa i na odmoru, nikada se nije dogodilo da sretnem ljude koji me ne poznaju i koji nisu moji fanovi.

Susret sa Brenom Oduševile Bugare duetom Isto veče na istom mestu, nakon Dragane, bugarsku publiku zabavljala je i Lepa Brena. Njih dve su se srele i srdačno pozdravile u bekstejdžu, a Brena je u jednom trenutku postala i Draganina "stilistkinja", pa joj namestila minđušu, koja joj je zamalo ispala dok su se zajednički fotografisale. foto: Kurir Te večeri pred bugarskom publikom otpevale su zajedno i Breninu pesmu "Ja nemam drugi dom", kojom su oduševile sve prisutne, a ponesena emocijama Brena se slomila i zaplakala. foto: Kurir - Hvala mojoj najdražoj Breni što je uvek sa mnom, kad nam je najlepše, ali i kad nam nije najlepše. Mi smo uvek tu jedna za drugu - rekla je Dragana. - Imamo za vas jednu pesmu koju mnogo volimo. Kad smo počele, a ona ide ovako... - rekla je Brena držeći Draganu za ruku.

Kurir.rs/Aleksandar Panić - Maša Kostić

