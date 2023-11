TUŽNA ISPOVEST MIRKA KODIĆA: Umesto da slavim, mislim na Aleksandrov GROB" Progovorio o bolu koji ne prolazi!

Sin harmonikaša Mirka Kodića, Aleksandra Kodić, preminuo je iznenada 28. oktobra, a muzičar je sada progovorio o bolu koji ne prolazi, pa je ispričao da rođendan ove godine neće slaviti i da stalno misli na grob naslednika.

Mirko kaže da do daljeg neće biti nikakvog veselja, kao i da je pitanje da li će ikad ponovo biti onaj stari.

- Moj sin je otišao i ja tu više ništa ne mogu da promenim. Tako je, kako je. Ipak, muzika je tu da pomogne čoveku kad treba, da razveseli, da pruži utehu kad je potrebno, ma za sve. Tako ću ja uskoro da imam prvi nastup, ali mislim stalno na sina - priča harmonikaš i dalje nastavlja:

- Mislio sam da ne treba dugo da nastupam, da pevam, ali sam onda dobro razmislio. Stao sam i došlo mi je na pamet da bi moj Aleksandar hteo da pevam, da sviram. Ne bi hteo da me obuzme tuga. Ovaj rođendan dočekujem sam, prvi put bez mog sina, i to me boli. Umesto da slavimo svi zajedno, ja mislim na Aleksandrov grob. S druge strane, osećam da je negde tu, da nikad i nije otišao i to mi daje neku utehu. Bol za detetom nikad ne može da prođe, to je činjenica, ali je bitno da nastavimo život sa shvatanjem da se sve dešava iz nekog razloga. Naše je samo da to razumemo i prihvatimo onako kako možemo i moramo. Ne želim previše da pričam na ovu temu. Ova bol je samo moja i ne ide da sad detaljišem po medijima previše o svemu ovome. Veliki deo svega ovoga čuvam samo za sebe.

Na svoj rođendan 29. novembra Kodić će nastupiti na koncertu na kom će se izvoditi sevdalinke, pa će ovaj nastup, kako kaže, da posveti preminulom sinu.

- U pitanju je veče sevdalinki, lepa manifestacija koja je tradicionalna i ugovorena mnogo ranije. U svoj svojoj boli ću izaći na tu binu i posvetiti svom sinu Aleksandru to vreme koliko budem na njoj. Znajući koliko je moj Aleksandar voleo sevdah, nikad mi ne bi oprostio da se ne pojavim i zasviram, a verujem da ima ljudi koji će reći: "Čekaj, kako može da peva, a sahranio je sina!" Pevaću od srca upravo njemu i za sve one koji dođu da uživaju u muzici. Nije ovaj nastup nikakav vašar, već pristojna manifestacija posvećena prelepoj muzici - priča harmonikaš.

Navijači svake nedelje nose cveće na grob Kako je Kodićev pokojni sin bio vatreni navijač Crvene zvezde, ekipa s kojom se družio i išao na utakmice redovno na njegovom grobu ostavlja cveće i predmete koji su ezani za klub. Kako smo saznali, oni svake nedelje obilaze grobno mesto zajedno s harmonikašem i Aleksandrovom majkom Jasnom, koji se s prijateljima svog sina ispričaju, pa se zajedno prisete Aleksandra i vremena koje su provodili zajedno.

