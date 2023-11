JAŠAR AHMEDOVSKI UZVRAĆA UDARAC JANI! Nakon što je pevačica otkrila da NE PRIČAJU, pevač otvorio DUŠU, ovo je NJEGOVA ISTINA

Pevačica Jana Todorović iznenadila je sve kada je nedavno iskreno priznala da već duže vreme ne razgovara sa kolegama Stojom Novaković i Jašarom Ahmedovskim, koji se sada ovim povodom prvi put oglasio javno.

- Ne razgovaram sa Stojom, ne pozdravljamo se, ne znam iz kog razloga. Prestala je da se javlja, nekada samo iz daleka, pa sam rekla: "Ili se pozdravljamo ili ne". Ja se ne javljam Jašaru u poslednje vreme, ni on meni. On okrene glavu, naravno, okrenem i ja. Mi letimo iz Ciriha za Beograd, bilo je nešto oko nekih pregleda ili tako nešto, bio je moj suprug. Vidimo da Vesna i Đole ulaze u avion, seli su i odmah su zaspali - rekla je Jana u emisiji "Amidži šou", dok je Ahmedovski pred kamerama "Premijere" ispričao da nije upućen u to da on i koleginica imaju problem te vrste.

- Čuo sam to. Zaista, nemam pojma kad je to bilo. Mislim, ako se ja nisam javio, što se ona nije meni javila? Ne vidim razlog. Jana i ja nemamo nikakav problem, niti neke svađe, ne daj Bože. Ni sa kim, ne samo sa njom, ne znam odakle joj ta priča - iščuđavao se Ahmedovski, dok je pevačica nedavno progovorila o tragediji.

