"NE SMEM VIŠE DA SLUŠAM MUZIKU KOJU SAM VOLELA" Jana kroz suze progovorila o porodičnoj tragediji: Bio je zdrav, prav dečko...

Porodicu pevačice Jane Todorović pre dve godine zadelila je tragedija koja im je promenila živote iz korena. Naime, Janin sestrić je iznenada preminuo u 33. godini, a ona i danas ne može da prevaziđe tu bol.

Jana o smrti sestrića progovorila kroz suze

Ne krije da je posebno od tog trenutka za nju i njenu porodicu nastupio težak period, ali ističe da sve vreme pokušava da se izdigne iz te situacije i da bude podrška i oslonac pre svega rođenoj sestri, a onda i ostalim članovima porodice.

- Naravno da se desi kao i u svakom poslu da mi je nekada svega preko glave. Dešava se da budem preumorna i od putovanja, od ljudi, nekada i od same sebe. Ali je pesma tu koja pobeđuje u najtežim, ali i u najlepšim momentima u životu. Meni su pomogli pesma i ljudi koji dolaze na moje nastupe da ja budem danas to što jesam, da nisam psihički pala posle svega što se dešavalo poslednje dve godine – rekla je pevačica.

Jana priznaje da je iznenadni odlazak sestrića nešto sa čim još uvek niko iz porodice ne može da se pomiri, ali se ona trudi da uz posao prevazilazi teške momente.

- Ja nekako znam da ako ja padnem, svi moji oko mene su pali. U kući sam ja ta stena koja podiže i svoju sestru i sestričinu i ćerku. Moja ćerka je takođe osetila tu najveću bol, mi smo bili van zemlje kada se to desilo sa mojim sestrićem i ona je sve to sa mojoj sestrom slušala i preživljavala. Ja moram da budem jaka zbog svih njih.

Jana se kroz suze prisetila momenta kada je saznala da joj je sestrić preminuo i dodala da se posle toga dugo pitala zašto se to desilo baš njenoj porodici.

- Moj sestrić je nažalost preminuo sad će dve godine, bio je zdrav, prav dečko. Nikada kafu nije pio, ne znam da li je jednom godišnje uzeo pivo da popije, da ne pričam nešto dugo. Mnogo mi je žao što više ne smem da slušam muziku koju sam volela da slušam, tada bih još više pala. Pokušavam sebi da objasnim da su to sudbine i da je to život, dešavaju se takve tragedije i drugim ljudima, ali sam se pitala zašto baš nama to desilo – zaključila je ona.

