RODITELJI SU PRODALI TRAKTOR I NJIVU NA KOSOVU ZBOG OVE PEVAČICE! Bili u dugovima, a sada plivaju u BOGATSTVU i parama, šok PRIČA

Pevačica Jana Todorović danas uživa u izobilju, a posle prvog snimljenog albuma je htela da odustane od pevanja.

"Ja sam prvi album snimila tačno 1991-1992 godine, još dok sam živela na Kosovu. Mirko Kodić mi je radio sve aranžmane. Izdala sam album za PGP RTB. Nijedna pesma nije prošla. Nažalost, bile su lepe pesme. Moj otac i majka, sećam se da su prodali traktor, deo njive, da bi mi sve to isfinansirali. I na kraju, kad je sve bilo završeno sa albumom, nismo imali nimalo novca ni za put do Beograda, a kamoli da se pojavim u nekoj emisiji", rekla je pevačica i dodala da je planirala da "batali pevanje".

foto: Dragan Kadić

"Tako da sam se zaista razočarala, izgubila sam i volju da se bavim ovim poslom i da nastavim dalje. Vratila sam se dole na Kosovo. Kada smo radili te pesme, otac me vozio do Beograda i vraćao nazad. Nismo imali za hotel, nisam ni znala šta su hotelske sobe. Spavali smo kod strica i kod tetke. Kad prolazimo kroz Kruševac, bila je na autobuskoj stanici pekara, gde kupimo da se obezbedimo da imamo punu kesu onih kiflica i po dva jogurta. Tako da bi sve moji roditelji to izgurali, mi smo ostali u dugovima i ništa to nije prošlo. Ja sam bila zaista razočarana i napravila sam pauzu".

Jana danas živi u pravom bogatstvu, a ono što je najviše intrigiralo javnost i ono što su se mnogi pitala jeste upravo poreklo Janinog bogatstva, koje u stvari pripada njenom suprugu Ivanu, sa kojim je u braku od 1995. godine.

Pevačica je zapravo snaja Svete Todorovića čoveka koji u Minhenu i Beogradu ima imperije, a velelepni dvorac koji je u njegovom vlasništvu se nalazi u Postbauer-Hengu, u blizini Nirnberga u Nemačkoj.

foto: Marina Lopičić

Jana je ovde jednom prilikom snimala i spot za svoju pesmu, a kadrove luksuznog dvorca, objavila je na svom Instagramu.

Njena svekrva, majka njenog supruga Ivana, takođe je uspešna poslovna žena, pa u Minhenu ima lanac kozmetičkih salona.

Dvorac se zove Kago Todorović i urađen je u baroknom stilu s notom renesanse, kao i nekoliko kula koje mu daju posebnu draž, a u sklopu ogromnog kopleksa nalazi se i privatno jezero.

Pored nekretnine u Beogradu, Americi, Hrvatskoj, Nemačkoj, oni imaju luksuzunu vilu u Španiji.

Kurir.rs / Telegraf

Bonus video:

09:12 STARS-EP152