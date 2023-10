"BODEM SE INJEKCIJAMA U STOMAK DA SMRŠAM" Šok izjava Jane Todorović, muž voli kad je MRŠAVA, a evo šta je rekla o ćerki

Jana Todorović bez dlake na jeziku priznala kojim se sve metodama služi da bi smršala, pa šokirala sve kada je priznala da se zbog muža bode u stomak kako bi bila mršavija.

- Smršala sam nekoliko kilograma, možda sedam-osam, što je za mene puno. Da budem iskrena, prvo sam koristila one injekcije što se špricaš jednom nedeljno u stomak. Ja uvek iskreno, s neba, pa u rebra. I posle toga sam uzimala neke tabletice. Sa njima izgubim apetit. Zadovoljna sam kako je sada - kaže Jana za Republiku i otkriva šta joj muž kaže kada nabaci kilograme:

- Moj muž voli da ja budem prvenstveno zdrava, i voli kada sam mršavija, naravno, i ne da mi da pijem te tablete. Kaže: ''Nemoj da se truješ, molim te, nemoj da primaš te injekcije. Voli da ja skidam prirodno, ali ja nemam vremena za dijete, i neki sport.

Nakon ovoga Jana nam je priznala da ju je ćerka ranije stalno kritkovala što nije kod kuće, te što ju je ostavljala kod rodbine da je čuvajju, kako bi ona išla da radi.

- Stalno sam na putu i naravno da to smeta porodici. Fali mi ćerka, falim i ja njoj. Jednog dana će mi sigurno biti zahvalna što je ostajala sama sa tetkom, sa tatom, sa svojom babom. Nisam se udaljila od kuće da bih išla da se provodim, već da bih radila i obezbedila svome detetu bolji život. Svi to želimo svojoj deci. Ko kaže drugačije, sigurno da nije tako. Dok je bila manja, stalno se nešto raspravljala sa mnom: ''Što me ostavljaš. Pa ti nisi prava majka. Prave majke to ne rade svojoj deci''. Sad kako ulazi u neke zrelije godine, shvata da sam ja puno radila, i ona mora da bude zahvalna, da se brine o sebi, i da napravi nešto u svom životu - kaže pevačica te dodaje da je zadovoljna u kakvu devojku joj izrasta ćerka:

- Iskrena da budem, ja sam zadovoljna kakva je ona sada sa nepunih osamnaest. Sada mora da izgradi svoj put, da se nađe i da radi ono što ona bude želela. Meni je srce puno kada ona dođe na moj nastup. Ona je meni pokretač: ''Mama nemoj tako da se oblačiš. Nemoj da se zatežeš. Mama sredi se''. Ona je moj pokretač i kritičar. Tek od skoro je počela da sluša moje pesme. Obožava moje starije balade. Voli moju pesmu ''Patila sam ja''. Ona je naprosto moja naslednica, mi se šalimo da je ona Jana dva iz moje pesme.

Stoja nije bila uz mene u najtežim momentima! Nedavno si priznala da ne razgovaraš sa Stojom. Kada smo nju pitali, ona kaže da je sve u redu. Šta je istina? - Mislite, ko tu od nas laže? (smeh). Ne bih da se vraćam na to. Nije me pozvala posle moje izjave, ali ja i ne očekujem njen poziv, da me pita, što si rekla ovo, ili što si rekla ona. Nema potrebe da me zove. Ljudi koji su bili uz mene u mojim najtežim momentima, i dalje su uz mene. Ona je jedna ispunjena žena, pevačina, kraljica, ima mnogo hitova. Nema potrebe za ljubomorom. Jašar je pokazao ljubomoru! Isplivalo je i to da ne pricaš sa Jašarom Ahmedovskim. Šta se tu desilo? - Sa njim nemam nikakav problem, ali mi se ne javljamo kad se sretnemo, i to je to. Nemam pojma šta se desilo. Ne znam. Mislim, znam, ali ne bih o tome. Ja kad vidim da me neko izbegava, kada osetim trunku ljubomore, umem da budem i ja bezobrazna.

