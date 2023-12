"TAKAV BI MI PRIJAO" Milica Pavlović otkrila kakvog muškarca priželjkuje, pa se osvrnula na koncert Aleksandre Prijović u Zagrebu

Milica Pavlović uspela je da pronađe slobodno vreme u jeku priprema za svoj koncert zakazan za 23. decembar u beogradskoj Areni i da zablista na snimanju večerašnje epizode popularnog muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“.

Milica je u razgovoru otkrila kakav emotivni partner bi joj odgovarao, a objasnila je i koliko pažnje pridaje ovom takmičenju starijih pevača, priznavši zašto je unela toliko vedrine u Grandov studio.

- I Žiki sam rekla kako se uvek potrudim kada je njegova emisija u pitanju. Ne znam ni sama, ali ovaj format me uvek inspiriše. Verovatno zato što dolazim da čujem neke nove nade, kao i neke lepe životne priče i onda kada posmatram svoj plakar uvek odaberem nešto što je oštro i svedeno, a opet malo pomerenije. Ni mi javne ličnosti nemamo puno prilika da prisustvujemo ovakvom formatu i onda se potrudimo da izaberemo baš dobre kombinacije za to – rekla je Milica.

Pevačica je priznala da joj pojedini momenti u ovoj emisiji bude uspomene na takmičenje „Zvezde Granda“ u kojem se sama takmičila.

- Momenat kada Dragana Katić najavljuje takmičare, kao i onaj trenutak kada meni dođe u ruke list da treba da pročitam ko se direktno plasirao dalje podsećaju me na taj sestrinski format „Zvezde Granda“ – naglasila je Milica.

Ostalo je još malo vremena do njenog spektakla zakazanog za 23. decembar u beogradskoj Štark areni, a sada je ispričala i kako pronalazi snagu i uspeva da postigne sve u svojim opsežnim pripremama.

- Pored proba sa bendom, plesačima, pratećim vokalima, kostimskih proba i celokupnih proba sa rediteljem ja imam još dve probe. Kada budete došli na koncert 23. u Arenu videćete na koje ssam još probe mislila – otkrila je Milica i naglasila da i dalje povremeno nastupa:

– Sada to činim povreeno zbog ozbiljnih priprema za beogradski koncert ali radim to kako bih još malo učestvovala u otplati. Ali od pre 5 – 6 dana stali smo sa nastupima. Ono što će se desiti u Beogradu biće moj poklon regionu za ovih 12 godina moje karijere.

MIica je još jednom ponovila i da će taj poklon morati da otplaćuje.

- Da, to i sada znamo, ali nemam problem sa tim. Ja sam to negde i očekivala – priznala je Milica.

Pevačica je sinoć bila na koncertu Aleksandre Prijović u Zagrebu čime je pokazala koliko podržava pevaicu koja pravi rekorde u arenama širom regiona.

- Meni je mnogo drago što mi mlađi pokazujemo da smo i te kako sposobni za velike koncerte i misli da je to lep pokazatelj svega toga. Pored fenomenalne Aleksandre tu je i Tea koju nikako ne smemo da preskočimo. Pokazalo se da je ovo godina žena, svidelo se to nekome ili ne. Uzeću nas tri za primer, i svakoj od nas je drago što nam publika ovako vraća i to je negde i lepota ovog posla – ispričala je Milica i potom iznela svoj sud o muškarcima na estradnoj sceni:

- Nema ih na mapi, primećujete to. MIslim da su pustili nas žene da dominiramo ove godine.

Iako je zvezda na sceni, Milica vrlo jasno zna razliku između scenskog i svakodnevnog života, što je i objasnila.

- Te dve stvari vrlo razlikujem. Imam odgovornost kada se upale reflektori. Svesna sam šta vuče javni posao, ali sa druge strane zaista ne robujem tome kada ustanem ujutru možete da me vidite svuda. To je jedna lepa stvar, što mogu mirno da spavam. Nikada nisam dozvoila sebi da mi nestane taj svakodnevni i socijalni život. Imam iste prijatelje još od osnovne i srednje škole. Drago mije što sam održala sebe na zemlji – ispričala je Milica.

Pevačica je rekla i da joj se još uvek nije pojavio emotivni partner.

- Pa ne znam gde da se pojavi? Možda da bude visio na reflektoru u Areni ili da popravlja šrafove? Ma nema ništa od toga sada, ali bi mi bilo drago i takav neki bi mi jako prijao – rekla je Milica.

