OVO JE NAJLEPŠA LJUBAVNA PRIČA NA ESTRADI: Tragedija ih je spojila, a voleo ju je i pre nego što je upoznao

Poznati srpski kompozitor, tekstopisac i kantautor Bane Opačić napisao je više od hiljadu hitova naših najpoznatijih estradnih umetnika, ali njegova ljubavna priča mogla bi biti pretočena u jednu predivnu pesmu.

foto: ATA Images

Bane je od 2013. u braku sa Marinom Pekić, poznatom i kao Nina. Ona je njegova muza, a mnoge pesme napisao je inspirisan upravo njom.

Njihova ljubav dogodila se na prvi pogled, ali ih je sudbina spojila tek posle deset godina. Pre više od decenije, Bane je na jednom nastupu u prolazu primetio nepoznatu devojku, a misli o njoj toliko su ga proganjale da joj je posvetio pesmu i nazvao je “Nina”. Zanimljivo je da se ona danas na Instagramu zove baš tako: Njegova Nina.

foto: Pritnscreen/Instagram

"Ime sam joj izmislio i zapisao ga u pesmu, presadio joj svoj karakter, stvari koje kod sebe volim i obrisao gomilu mana koje imam. Oči i pogled sam joj pozajmio da je lakše prepoznam, a telo joj bezobrazno zamislio savršeno. Sve sam to napravio i samo čekao da je zaslužim... I nije mi došla takva - došla je puno bolja", istakao je jednom prilikom Bane na svom Fejsbuku.

Nakon nekoliko godina, videli su se u Budvi, ali nisu razgovarali.

Usled tragičnih okolnosti, na kraju su se upoznali.

foto: Youtube screenshot

"Godinama sam od prijatelja Darka Radovanovića, koji, nažalost, više nije sa nama, slušala “Bane je isto to rekao”. Kada nas je Darko napustio, htela sam da upoznam čoveka o kome sam toliko znala, da zajedno oživimo uspomenu na Darka. Kada smo se prvi put sreli, zagrlili smo se kao stari prijatelji. I to je bio On. Ja ga nikad nisam upoznala. Ja sam ga prepoznala", izjavila je Marina.

