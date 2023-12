UBILI GA USRED NJENOG NASTUPA! Nekada bila velika zvezda Srbije, a zbog traume prekinula karijeru, sada se bavi MAGIJAMA I DUŠAMA

Pevačica Marina Živković bila je miljenica devedesetih, a pošto je snimila pet muzičkih albuma odlučila je da stavi tačku na muzičku karijeru.

foto: Printskrin Youtube

Ona se odlučila za mir, dosta dalje od svakog vida javnosti i estrade.

Jedan od najdramatičnijih dana u karijeri joj je svakako bila repriza dočeka 1999. godine koji je provela radno u predgrađu Beograda. Na njenom nastupu koji je do tada delovao veselo i činilo se da će proći bez incidenta, ubijen je iz pištolja jedan momak koji se nalazio neposredno ispred Marine.

- Jednostavno sam se preusmerila na nešto drugo. U šamanizmu sam, zaista. Živeti sa dušom. Radim upravo to - ispričala je jednom prilikom Marina i odgovorila na pitanje da li je zaista postala beli mag, kako se pričalo.

- Kako nisam, sve belo je oko mene. Šalim se. I dalje sam zvezda, ali u svom hramu - kazala je u svom stilu.

foto: Printscreen/Youtube

- Bavim se čitanjem duša. Dovoljno je da vas gledam u oči i da vas energetski „radim“. Ljudi se zezaju i neozbiljno shvataju te stvari. Svaka izgovorena reč je energija. To sve ostaje u etru i ne razgrađuje se. Onda se mi čudimo što nam je tako, a ne razmišljamo da šamaramo gluposti ko nezdravi. I onda kažu: „Bože, šta mi je, ko da sam se na Boga kamenjem bacala...“ Znate, meni je ispunjen život, ostvarena sam kao žena, kao umetnik, kreator. S prijateljicama i sestrama radim u lancu salona u kojem pravimo kreme, organske, od prirodnih sastojaka, anticelulitne - objasnila je tada, dok je nedavno demantovala šuškanja da je promenila veru, ali i ime.

foto: Pritnscreen

- Živim fenomenalno. Imam svoj mir, nema više onog stresa, one jurnjave, ludila po aerodromima i tako dalje. Fenomenalno mi je, napokon mir. Slabo sam u kontaktu s kolegama. Ne volim da se vraćam u to vreme. To je jedan period mog života i to je deo moje prošlosti. Zašto bih se vraćala?- završila je Marina.

Kurir.rs / Pulsonline

Bonus video:

09:12 STARS-EP152