CECA LISTALA "PLEJBOJ" PA UGLEDALA MUŠKARCA NJENIH SNOVA! Pevačica ga smotala na prvu, pa otkrila šta ju je RASPAMTILO...

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović prisetila se kako je upoznala Željka Ražantovića Arkana, pa otkrila šta ju je priviklo na njemu.

foto: Nemanja Nikolić

- Početkom devedesetih imala sam nastup u Nemačkoj... Svratila sam na benzinsku pumpu da kupim neke sitnice. Kupila sam i magazin "Plejboj". Kada sam kasnije sela i prelistala ga, u njemu sam ugledala čoveka svog života! Nisam razumela šta piše u intervjuu jer je bio na nemačkom, samo sam zurila u njegovu fotografiju. Pomislila sam: "To je, dakle, taj Arkan!" Bio je to najmuževniji i najzgodniji muškarac kog sam ikad videla i tog trenutka sam poželela da budem njegova žena - priča Ceca i opisuje kako je izgledao njihov prvi susret:

foto: Shutterstock, Damir Dervišagić

- Upoznao nas je Oliver Mandić na jednom događaju. Tada su kružile priče i izmišljotine da me je Željko ošišao, a onda mi je prišao i rekao: "Jesi li ti ta zvezda koju ja redovno šišam?" Bila sam istraumirana, uplašena. Ušeprtljala sam se! Nastavili smo da se viđamo, a ja sam ga prva poljubila!

Folk zvezda otkriva šta ju je privuklo kod Arkana.

- U Željka se nisam zaljubila zbog njegove moći, već u njegove ljudske kvalitete, karakterne osobine, fizički izgled... Mene interesuje neko ko će uspeti emotivno da me pokrene i da me usreći, a ne koliko je moćan i koliki mu je bankovni račun - priča folk zvezda.

Ceca je od Arkana bila mlađa 21 godinu i zbog toga se ustručavala da roditeljima prizna da su zajedno.

- Oni su već čuli iz medija da smo nas dvoje zajedno, ali su mislili da će me to brzo proći. Međutim, kada sam im rekla da se udajem za Željka, umalo nisu pali u nesvest. Otac se u tom momentu uozbiljio i zapretio mi... Znala sam da me samo plaši, pa sam odbrusila: "Možete svi da se poubijate, udaću se za njega, jer ga obožavam." Kada su ga upoznali, odmah su ga zavoleli! - završava priču folk diva.

Kurir.rs/ Informer

