NAJVEĆI DOMAĆI HITOVI NISU NAŠI: Ove pesme dobro znate, a ne slutite da su OBRADE stranih numera

Manjak inspiracije kompozitora doveo je do toga da naše muzičke zvezde neretko obrađuju strane hitove, koji su u drugim državama postigle veliki uspeh.

Tea Tairović je na svom albumu „Balkanija“ obradila numeru pod nazivom „Dubai“. Ova brza pesma navodno je obrada albanske pesme „Leje“ koju originalno izvodi Ronela Hajati. Pevačica iz Albanije je široj javnosti poznata po učešću na najvećem muzičkom takmičenju u Evropi, te zbog toga što je na kraju svog nastupa pokazala znak „velike Albanije“.

Inače, na tom Teinom albumu sve pesme su obrade bugarskih, grčkih i albanskih hitova. Svi autori su uredno potpisani.

Daleko od toga da je Tea jedina koja ovo radi, već pevači svih muzičkih žanrova često rade istu stvar. Čini se da su grčke pesme i izvođači ipak najpopularniji kod nas, pa nije ni čudo što mnogi na letovanjima u ovoj državi čuju pesme koje zvuče isto kao neke numere domaćih izvođača.

Pesma „Lična karta“, koja je jedan od najvećih hitova Ace Lukasa, u sam estradni vrh, zapravo je obrada velikog hita Ane Visi „Travma“, što u prevodu znači trauma. Još jedan Acin hit „Nisam preživeo“ obrada je hita popularne grčke pevačice, koji nosi naziv „Taseis autoktonias“.

Još neke najpoznatije pesme Ace Lukasa su obrade inostranih hitova, a to su „Pesma od bola“, „Suncokreti“, „Istina je da te lažem“, „Ti me dižeš iz kome“…

Grčku pesmu „Epimeno“, koju izvodi Kristos Kiriazis prepevala je Ceca Ražnatović.

Kod nas se numera ne zove “Epimeno”, već “Ja još spavam u tvojoj majici”.

Cecin hit „Tačno je“ takođe je obrada pesme velike grčke zvezde Despine Vandi. Despina je u jednom periodu izgleda bila veoma popularna među našim izvođačima, pa je čak i Zorica Brunclik preradila njenu pesmu „Den iparhei tipota“ i napravila svoj hit „Košava“.

Veliki hit “Samo za tvoje oči” Jelene Karleuša je zapravo obrada grčkog hita “Geia” Despine Vendi. Karleuša je otkupila autorska prava za muziku od Elene Paparizou za pesmu “Ide maca oko tebe”.

Još jedan gradski kauboj iskoristio je melodiju grčke pesme za svoj hit. „Bezobrazno su zelene“ peva Željko Samardžić, dok u originalu ova pesma ima naziv „Ti allo theleis pio poly“.

Toše Proeski retko je obrađivao pesme, ali njegov hit „Ledena“ nastao upravo na ovaj način. Istu stvar uradio je i Saša Kovačević za svoju baladu „Živim da te volim“, koja je zapravo delo pevača Nikosa Vertisa i nosi naziv “Thelon a me noises”.

Inspiraciju u grčkoj muzici našli su i Nataša Bekvalac za pesmu „Ponovo“, Saša Matić koji je snimio hit pesmu „Kralj izgubljenih stvari“ i Dragana Mirković za pesmu „Za mene si ti“.

Ovogodišnja voditeljka Evrovizije u Italiji, pevačica Laura Pausini je 1993. godine snimila pesmu „Se fue“. Vesni Pisarović i njenom timu svidela se ova numera, te je pevačica obradila ovaj hit desetak godina kasnije i otpevala pesmu „Da znaš“.

Iako su grčke melodije očigledno imale veliki uspeh, ima i pesama na engleskom jeziku koje su domaći izvođači prerađivali i postizali veliki uspeh uz pomoć njih.

Velibor Miljković, poznatiji pod umetničkim imenom Toni Montana otpevao je svoj najveći hit „10 godina“.

Malo ko zna da ovu pesmu nije on komponovao i napisao. Originalnu verziju izvodi bend „Smokie“, a njihova pesma se zove „Living next door to Alice“.

Veliki hit grupe Rolling Stones „Out of time“ ima istu melodiju kao jedna veoma poznata pesma sa naših prostora. U pitanju je „Bejbi ti nisi tu“ koji potpisuje bend Električni orgazam. „Ljubi se istok i zapad“ Plavog orkestra, „Zenica bluz“ Zabranjenog pušenja i „Kreni prema meni“ koju izvode Partibrejkersi su pesme koje se i dalje pevaju na području bivše Jugoslavije, a takođe su prerade pesama na engleskom jeziku.

Pesma Lepe Brene „Luda za tobom“ pre nekoliko godina je doživela veliku popularnost ponovo, a mnogi su počeli da slušaju i originalnu pesmu na bugarskom, koja se zove „Luda po tebe“. Pevačicu Kameliju koja je vlasnica ovog hita prepevavali su i mnogi drugi naši pevači, a među njima su i Tanja Savić, Slavica Ćukteraš, Sandra Afrika, Suzana Jovanović, Mile Kitić i mnogi drugi.

Još jedna bugarska pevačica veoma je popularna među našim pevačima. Tako je Allegro Bend obradio pesmu pevačice koja se zove Preslava i stvorio svoj najveći hit „Neka ide život“.

Maja Berović je za jednu svoju pesmu odabrala jedan od najvećih latino hitova. U pitanju je Majina pesma „Sama“, koja ima identičnu melodiju kao pesma „Sin pijama“, koja na Jutjubu broji više od dve milijarde pregleda.

