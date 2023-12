NAKON ŠAŠIĆA I LUKASA SONJA BILA SA OVIM PEVAČEM?! Uhvaćena sa njim u Beogradu, Aca pobesneo "Za veliku ribu treba krupan mamac"

Modna dizajnerka Sonja Vuksanović pre braka sa Acom Lukasom, sa kojim ima ćerku Viktoriju, punu deceniju provela je u braku sa pevačem Željkom Šašićem, za kog se udala sa samo 18 godina.

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić, ATA images

O njihovom braku, ali i krahu ljubavi, brujali su mediji, a Sonja je oduvek važila za fatalnu ženu koja je uvek privlačila pažnju javnosti. Ona se kasnije udala za Acu Lukasa, a zatim su njih dvoje pre par godina odlučili da se razvedu.

Naime, nakon što je prošlo izvesno vreme od razvoda od Lukasa, Sonja je uhvaćena sa turskim pevačem i milionerom Ozkanom Šenom, koji je samo zbog nje došao u Beograd, a tada se pisalo da su njih dvoje bili u ljubavnoj vezi.

foto: Printscreen

Ekipa emisije "Paparaco lov" odlučila je tada da proveri ove navode. Oni su pratili Šena, koji je doputovao u Beograd kako bi se video sa Sonjom, te su tada prvi put usnimili Lukasovu bivšu sa poznatim pevačem.

Ozkan je tada odseo u jednom beogradskom hotelu u centru u kom noć košta nekoliko stotina evra, a onda je otišao u jedan kafić na Novom Beogradu, u naselju u kom i Sonja ima butik.

Posle nekoliko minuta pojavila se i Sonja. Oni su sedeli na piću sa još jednim prijateljem i ugodno razgovarali. Posle nekog vremena iz kafića je prva izašla Sonja, a malo potom i Ozkan, koji je taksijem otišao u hotel.

foto: Printscreen

Na priče da je Sonja Vuksanović u vezi sa turskim pevačem Ozkanom Šenom, Aca Lukas tvrdio je da je sve ovo smišljeno zbog njega

- Nema veze Sonja sa njim. Ta afera je nameštena, ali ni ona to ne shvata, već mi sve radi namerno. Taman smo se izmirili i sredili neraščišćene račune, a gledaj sad ovo! Došle budale da naprave pare, pa uhvatile Sonju da im odradi marketing, i to preko mene. Video Turčin ko je Aca Lukas, pa bi preko mene da se proslavi, ali malo se zaj**** dečko! Za veliku ribu treba još krupniji mamac. Ja se na takve crviće ne pevam. Čime se sve ljudi bave, de**** bre! On će se skloniti od Sonje kad vidi da nema vajde od toga. Zato neću ni da reagujem. I ovo mu je previše medijskog prostora koji je dobio preko mene. Imam ja mnogo pametnija posla nego da se bavim de******, uradio sam pesmu, sada radim spot. Kao što sam rekao, biće to nešto neviđeno, a opet u mom stilu - rekao je Lukas, a prenela "Republika".

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:33 TO NIJE MUZIKA, TO JE SATANISTIČKI PERFORMANS! Aca Lukas ocrnio pobednika pesme za evroviziju OPLEO I PO HRVATSKOM BENDU