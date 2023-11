FATALNA BEOGRAĐANKA ODRASLA U NEMAČKOJ I POSVAĐALA DVA PEVAČA: Nećete pretpostaviti ko je u pitanju, sada ima svoj BIZNIS u SRBIJI

Sonja Vuksanović svojim atraktivnim izgledom i ljubavnim životom oduvek je intrigirala javnost.

Sonja Vuksanović, rođena Višnjić, postala je poznata javnosti najpre kao supruga Željka Šašića, a potom i Ace Lukasa za kojeg se udala nakon prvog razvoda.

Rođena je 19. marta 1976. godine u Beogradu. Jedno vreme je živela u Nemačkoj, a potom se vratila u srpsku prestonicu.

Domaća javnost ju je upoznala 1994. godine kao suprugu popularnog pevača sa kojim je dobila ćerku Sofiju. Pojavila se u Šašićevom spotu za pesmu "Ona je priča života moga", a u braku su bili punih deset godina, dok se prvi susret desio na jednom njegovom nastupu.

S obzirom da su joj roditelji živeli i radili u Nemačkoj, detinjstvo i mladost je provela u gradu Dizeldorfu. Na jednom nastupu je upoznala pevača Željka Šašića i ubrzo su počeli da se zabavljaju.

Venčali su se u Nemačkoj, a Željkov kum je bio njegov kolega i tadašnji prijatelj Aca Lukas za kojeg se Sonja 2010. godine i udala.

Brak sa Lukasom potrajao je sedam godina, dobili su ćerku Viktoriju, a par je na svoju ljubav zvanično stavio tačku 2019. godine kada su se zakonski razveli.

U međuvremenu je prvo postala vlasnica butika u Sava centru, a potom je proširila posao i počela da se bavi dizajniranjem odeće. Vlasnica je brenda koji posluje u jednom luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Nedavno je njihova ljubavna priča bila ponovo u žiži javnosti kada je film o životu pevača ugledao svetlost dana, a u Acinoj biografskoj knjizi do detalja su opisani sukobi pre samog razvoda.

Nakon spekulacija da je Lukas prevario sa Anom Sević, Sonja je imala jasan stav.

– Mene odavno ne interesuje šta Aca radi, a pogotovo ne šta izjavljuje. Meni je on fascinantan, da se uopšte bavi sa mnom. A, to u vezi sa Anom Sević ili još nekom od akterki u njegovom životu, to morate s njima da vidite. Mene to savršeno ne zanima! Ja sam odavno stavila tačku na to, a on što voli da priča o tome, to dosta govori o njemu. Potpuno je prevaziđena tema u mom životu. Ja ne znam zašto on onda u knjizi piše o nečemu o čemu neće da priča?! Odmah da vam kažem – ne postoji žena koja može da bude razlog za prekid našeg braka. Tu je hiljadu faktora bilo koji su mene doveli do toga da stavim tačku na brak i da čoveka ostavim. Ana Šević, Sević, kako god da se zove gospođa, koja god, je jedna u nizu. To je jedino što mogu da kažem – objasnila je Sonja.

