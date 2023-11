ZBOG FATALNE LJUBAVI SONJE I LUKASA OVA ŽENA SE ODALA ALKOHOLU: Krvavo se zaljubio i prevario je sa drugom, a nakon toga i oženio

Aca Lukas nedavno je održao tradicionalni koncert u areni i predstavio autobigorafski film "Pokidan" a svoj život je publici ostavio na tacni.

Od tog trenutka njegov ljubavni život postao je još intrigantniji, a emotivna ispovest iz njegove knjige doživela je ekspanziju.

Danijela Vranić, nekadašnja "kraljica splavova", koja je važila za jednu od najpopularnijih pevačica na našoj estradi, povukla se pre tačno deset godina sa scene, u jeku popularnosti.

Mnogo teško joj je između ostalog teško pao razlaz sa Acom Lukasom, pa se zbog toga odala i alkoholu.

- Lukas je bio njena najveća ljubav, mnogo ga je volela. Teško je podnela kada je on otpočeo vezu sa Sonjom. Tad je počela i da pije, onda se i ugojila. To je baš uticalo na nju. Mislim da ga nikada nije prebolela. Tada se ulenjila, onda je došlo i do onog skandala sa policijom. Sve je to uticalo na nju da prelomi i da se povuče iz javnosti - ispričala nam je prijateljica.

Svojevremeno se pisalo da je kupila stan u Beogradu na vodi, pa da se iz prestonice preselila za Valjevo kod roditelja, a prema poslednjim informacijama koje su se pojavile u javnosti trenutno živi u mestu Koceljeva kod Šapca. Njena nekadašnja prijateljica je, međutim, rekla da to nije istina.

Lukas je otvoreno pričao o onome što je uradio Danijeli.

- Pre trećeg braka sa Sonjom, koja je bila i ostala moja najveća ljubav, još dve žene zaslužuju da o njima nešto napišem. To su Ksenija Pajčin i Danijela Vranić, dve izuzetne žene. Lepe, pametne, nežne, a pritom duboko nesrećne jer su ostale neostvarene i u poslu i u privatnom životu. Ksenija je najlepša žena koja je koračala beogradskim asfaltom. Živeli smo zajedno godinu dana. Lepa a nesrećna. Razlog je velika nesigurnost. Danijela je prava diva, žena sa stilom. Sigurno jedna od naših najboljih pevačica. Zašto nije uspela? Više je volela da sedi u kući i čeka da se nešto dogodi bez njenog učešća. A to je nemoguće. Stvorila je nerealnu sliku o sebi, pa je doživela da uspeju mnogo lošije pevačice od nje - naveo je Lukas bio u knjizi "Ovo sam ja" i otkrio da je Sonja razlog njihovog raskida.

- U trenu sam se zaljubio u Sonju, koja je pokušala od mene da napravi namirisanu pudlicu. Stezala me je i gušila, a što je najgore, meni se to svidelo. Tek kad smo počeli da se svađamo, shvatio sam da se vraća onaj stari Aca, koji govori šta misli i radi ono što hoće. Sonja je pre mene bila supruga mog kolege, pevača Željka Šašića, kome sam pomogao da se izdigne iz prosečnosti i napravi zavidnu karijeru. Moja tadašnja supruga Nataša i Željkova Sonja upoznale su se, toliko su se zbližile da su otvorile zajednički butik. Posle su bile kao rogovi u vreći. Tada me je Željko zamolio da izgladim nesporazume. "Daj vidi da se pomire." Otišao sam u butik, isterao ih, uzeo ključ i obe oterao u pi**u materinu - piše u njegovoj biografiji, u kojoj dalje navodi da mu je Željko tada rekao da se razvodi.

- U tom periodu nisam razmišljao o Sonji. Nisam čak primećivao da je lepa. Nervirala me je priča da sam Željku preoteo ženu. Oni su se razveli 2007, a ja sam se venčao sa Sonjom 2010. godine. A ja se ženim čim se zaljubim - priznao je Lukas. S bivšom suprugom je stupio u kontakt i rekao da ne treba da okreću glavu jedno od drugog kad se sretnu, jer nisu njih dvoje u svađi.

- Ne sećam se kako sam dobio broj Sonjinog telefona. Poslao sam joj poruku. Uoči po mnogo čemu kobnog susreta sa Sonjom u Budvi, bio sam s Danijelom Vranić u vezi pred pucanjem. Krenuli smo na rođendansku žurku u Budvu, ušli smo u avion, a iza nas su bile Sonja i drugarica. Nisam se javio da Danijelu ne bih izlagao neprijatnosti. Primetila je da tu ima nešto, pa je počela da ljubomoriše. Kad smo seli u taksi, bacila je sa sebe ogrlicu od 18.000 evra koju sam joj kupio. Rekao sam: "Ne treba mi" i bacio sam kroz prozor, kraj žbunja - prisećao se Lukas.

Žurka je bila mesto gde se zbližio sa Sonjom.

- Na žurki sam se zverski napio i Sonja je. Ali znam da smo se posle nekoliko minuta ljubili iza kuće kao dva napaljena klinca. Pojavljuje se Danijela i u prolazu dobacuje: "Šta je, hoćeš da je*eš nešto?" Samo sam je pogledao i nastavio da se ljubim sa Sonjom. Danijela je otišla u sobu. Nisam joj se javio. Dripački potez. Ružan kraj veze sa ženom koja to nije zaslužila - piše u knjizi.

- U Beograd sam se vratio sa Sonjom krvavo zaljubljen. Venčali smo se u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog. Posle smo s gostima otišli u restoran. Sve je bilo kao u bajci. A onda se rodila Viktorija, moje mezimče - završio je Lukas.

