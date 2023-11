SVI BRUJE O NJIHOVOJ TURBULENTNOJ LJUBAVI, A EVO ŠTA MU JE SONJA PORUČILA ODMAH NAKON RAZVODA: Rečenica koja se pamti ceo život!

Odnos Ace Lukasa i njegove bivše žene Sonje Vuksanović oduvek je intrigirao javnost, a na površinu su ponovo počeli da izlaze detalji o svađama, braku u razvodu.

Sonja Vuksanović i Aca Lukas nakon nekoliko godina braka i ljubavi iz koje su dobili Viktoriju, zvanično su se razveli u Trećem osnovnom sudu. Međutim, prvi potez bivše folkerove supruge u to vreme je mnoge zapanjio.

Ona mu je, naime, odmah posle razvoda indirektno putem društvene mreže poručila:

"Zvanično razvedena. Poželela bih ti sve najbolje, ali to si već imao."

Ispod ove fotografije nizali su se brojni komplimenti upućeni Sonji, a Aca se ovim povodom nije oglašavao.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, nakon svega što je isplivalo u javnost posle Lukasove knjige, Vuksanovićeva je tada istakla da je šokirana pojedinim detaljima koji su napisani, a onda je progovorila i o navodima da ju je Lukas varao sa Anom Sević.

– Mene odavno ne interesuje šta Aca radi, a pogotovo ne šta izjavljuje. Meni je on fascinantan, da se uopšte bavi sa mnom. A, to u vezi sa Anom Sević ili još nekom od akterki u njegovom životu, to morate s njima da vidite. Mene to savršeno ne zanima! Ja sam odavno stavila tačku na to, a on što voli da priča o tome, to dosta govori o njemu. Potpuno je prevaziđena tema u mom životu. Ja ne znam zašto on onda u knjizi piše o nečemu o čemu neće da priča?! Odmah da vam kažem – ne postoji žena koja može da bude razlog za prekid našeg braka. Tu je hiljadu faktora bilo koji su mene doveli do toga da stavim tačku na brak i da čoveka ostavim. Ana Šević, Sević, kako god da se zove gospođa, koja god, je jedna u nizu. To je jedino što mogu da kažem – objasnila je Sonja.

Kurir.rs

Bonus video:

01:33 TO NIJE MUZIKA, TO JE SATANISTIČKI PERFORMANS! Aca Lukas ocrnio pobednika pesme za evroviziju OPLEO I PO HRVATSKOM BENDU