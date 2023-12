VODITELJKA POSLE 17 GODINA ILEGALE PRVI PUT U JAVNOSTI! Lepa Tamara vodila je Grand šou, a evo šta danas radi i kako izgleda

Nekadašnja voditeljka Tamara Raonić devedesetih godina bila je jedno od omiljenih TV lica, međutim, 2006. godine donela je odluku da se povuče sa malih ekrana, i do tada se i njoj skoro ništa nije znalo u javnosti.

Tamara je svojom lepotom, šarmom i profesionalizmom oduševljavala gledalace, a sada je prvi put nakon 17 godina otvorila dušu o svojoj karijeri i životu.

foto: Pritnscreen

- Moju televizijsku karijeru započela sam 1991. na trećem kanalu, da bih 1998. prešla u Grand produkciju, gde sam radila sve do 2006. Onda su se neki lični događaji odigrali, odvodeći me izvan granica naše zemlje, te sam donela odluku da zastanem. Tada nisam bila odlučna da definitivno prestanem raditi, jer volim televiziju, a ulazak u taj posao bio je prilično slučajan za mene. Nikada nisam sanjala da će postati moj poziv. Dakle, nije bilo da sam prestala zbog neuspeha ili problema u poslu, već su se stvari jednostavno složile tako, usled ličnih okolnosti. To produžavanje pauze se nekako samo desilo, nisam ni sama bila svesna kako – rekla voditeljka.

Pre nego što je zasijala na malim ekranima, Tamara Raonić je započela svoju profesionalnu karijeru kao stjuardesa u JAT-u. Iako su mnogi govorili da nema završenu srednju školu, voditejka je u emisiji "Prvi red" na televiziji K1, konačno razrešila tu misteriju.

foto: Printscreen/K1

- Nije mi bila namera da postanem stjuardesa - to se nekako spontano desilo. U to vreme sam završavala srednju školu i bila sam odličan đak, vukovac. Izuzetno me iznervira kada u medijima pročitam tvrdnje da sam istovremeno radila u JAT-u i na televiziji bez završene srednje škole. Krajem četvrte godine srednje škole, pojavio se konkurs za nove stjuardese u JAT-u, što je tada bilo veoma popularno i intrigantno zanimanje. Celokupna zbrka oko mog obrazovanja proistekla je iz jedne anegdote koju sam podelila s novinarom. Rekla sam da nisam mogla priložiti diplomu srednje škole jer je konkurs bio u maju, a dodele diploma su bile u junu, tako da ljudi ne treba da brinu oko mog školovanja. Taj posao je bio izuzetno odgovoran i zahtevan, ali ga pamtim kao divno iskustvo - otkriva Tamara.

Ona je otkrila je i kako je uplovila na televizijske vode i započela veliku karijeru TV voditeljke.

- Krajem 1991. godine kada su počele nesuglasice na ovim prostorima, taj posao je otišao u zapećak, a onda se dešava konkurs za Treći kanal. Mama mi je rekla za konkurs i predložila mi da odem - objasnila je.

1998. goodine prelazi u Grand produkciju - Sašu sam poznavala iz posla jer se ZAM, koji je bio u njegovoj produkciji, emitovao na Trećem kanalu. Poznali smo se, ali nismo ranije sarađivali. Moje emisije su bile zabavnog karaktera, uglavnom s pevačima, dok se Saša fokusirao na svoje pevače, pa naši putevi nisu imali mnogo dodirnih tačaka. Jednog dana, zazvonio mi je telefon, a Saša se predstavio i najavio osnivanje nove produkcije pod imenom 'Grand'. Ponudio je sastanak kako bismo porazgovarali o tome. Bez razmišljanja sam pristala. Na sastanku sam saslušala njegove ideje i odmah shvatila da je to izuzetno neobičan projekat. Zahvalila sam mu se na poverenju i tako smo započeli saradnji. Pamtim tu saradnju s Sašom i celom ekipom kao izuzetno prijatno i izuzetno vreme. Dodatno, bilo mu je čudno što sam ga oslovljavala sa 'Vi' - otkriva Tamara. foto: Printscreen/K1 kurir.rs/hello

