JK SE UMEŠALA U SUKOB NIKOLINE PIŠEK I MIŠE GROFA: Našla mi je dobre advokate! Voditeljka otvorila dušu, ovo se dešava s VILOM!

Nikolina Pišek pre godinu i po dana iznenada je ostala bez supruga Vidoja Ristovića.

Tada počinje agonija u njenom životu. Došlo je do komplikacija u odnosu s Vidojevim ocem, a njenim svekrom Vitorom Ristovićem, zvanim Miša Grof, koji voditeljki i njenoj ćerki osporava pravo na imovinu njegovog sina. On zapravo tvrdi da je sve njegovo, te i da je on dao novac za vilu koju su Pišekova i njen suprug počeli da grade u Zagrebu. Zbog toga je u Hrvatskoj i podneo tužbu po kojoj traži da mu voditeljka vrati navodni dug od 900.000 evra.

Naša ekipa, koja je proteklog vikenda boravila u glavnom gradu Hrvatske, razgovarala je s Nikolinom, koja je tog dana u igraonici slavila ćerkin rođendan.

- Una slavi rođendan, tako da smo se danas ovde okupili iz tog razloga. Dvadeset sedmoro dece, roditelji i ja. Veselo je, počela je pretpraznična groznica. Nije imala posebne zahteve, klinci tako brzo rastu da ćemo sledeće godine možda slaviti u klubu.

Ovo je, nažalost, drugi rođendan koji vaša ćerka slavi bez tate. Da li joj je neko sa očeve strane čestitao?

- Ne, nema nikakvog kontakta, ništa.

Jedno vreme ste bili u Beogradu zbog posla, pa se dogodio transfer i vratili ste se u Zagreb. Kako je ponovo biti tu?

- Meni je fantastično, ali ne mogu ništa da kažem jer mi je bilo sjajno i u Beogradu. Nisam prekinula svoje linkove s Beogradom, samo smo to sve stavili na stend-baj. Ovde sam jako zadovoljna, dobila sam neke stvari koje sam razvijala i koje sam očekivala.

U medijima ste već dugo zbog situacije u kojoj ste se našli sa svekrom nakon Vidojeve smrti. Da li se po tom pitanju nešto desilo?

- Nije se odmaklo od onoga od pre godinu i po dana. Ostali smo tu negde, tako da je moja situacija ista. U Hrvatskoj se sudski procesi malo brže odvijaju, u Srbiji se ne mogu baš pohvaliti.

Miša Grof vama i vašoj ćerki sudskim putem osporava pravo na suprugovu imovinu.

- Jako je drag, želim mu puno sreće u tome.

Pisalo se mnogo toga i o prodaji vile i o povratku novca, šta je istina?

- Istina je da vas svako može optužiti za bilo šta. Ja sad mogu vas optužiti da ste mi dužni ne znam ni ja koliku svotu novca, ali to treba dokazati. To je jedina istina. Svako ima pravo da iznese optužbe, a to je, mislim, u cilju destabilizacije mene i nagomilavanje meni sudskih troškova i uzurpiranje mog života. Maliciozne tendencije za koje se trudim da mi što manje kvare život.

Uspevate li u tome?

- Mislim da uspevam. Pravno se moja situacija nije promenila, ali mentalno jeste jako. Stvar je u tome da u kakvoj god situaciji da se nađete u životu, navići ćete se na nju. Lakše ćete plivati u tome gde jeste. Bolje sam, to je stavljeno na kolosek i ide svojim tokom. Trudim se da vodim život mimo toga.

Šta se dešava s pametnom vilom? Mediji su pisali da je zarasla u korov, da propada, čija je ona zapravo?

- To je moje i... Pa ništa, dobićete pozivnicu za useljenje, šta da vam kažem.

Ko sad tu treba da odredi šta je čije?

- Jedino sud. Nažalost, tu je situacija dosta opstruirana. To mogu reći ili je reč o pretnjama, ili o opstrukciji, ali ja verujem u pravosuđe.

Da li prodajete vilu?

- Prodaja je stopirana. Životne planove donosim u trenutku, okolnosti su me naterale da donesem takvu odluku. O prodaji kuće trenutno ne razmišljam. Kad se nađete u nezgodnoj situaciji, promeni vam se pogled na svet.

U kakvim odnosima ste bili s Mišom Grofom pre Vidojeve smrti?

- Bili smo u civilizovanim odnosima. Nikad nismo skupa bili na porodičnim i ostalim slavljima.

Kada se sve desilo, ko vas je najviše podržao s javne scene?

- Dosta ljudi me je podržalo, to je bio lep osećaj. Bila sam izbezumljena u tom periodu pa nisam ni obraćala pažnju, ali mnogo poruka podrške je stizalo. Svima sam im zahvalna. Jelena Karleuša mi je mnogo pomogla, dala mi je kontakte dobrih advokata i drugih, koji su mi bili baš korisni. Pored nje i Ana Nikolić, koja se potrudila da mi priđe i da stupi u kontakt sa mnom. Bila je preslatka.

Sa čim ste se još suočavali u tom periodu?

- Bilo je mnogo ljudi iz mog okruženja koji su me izdali kada su mi bili najpotrebniji. Očekivala sam mnogo od njih, a oni su bili pored mene očigledno iz drugih razloga. Isprva mi je to bilo šokantno, ali to je život.

Deluje da vam rane još nisu zacelile, da li postoji mogućnost da u budućnosti ponovo nekog zavolite?

- Nisam okupirana time trenutno, o tome apsolutno ne razmišljam. Ko zna šta će se dešavati u budućnosti, nisam još u poziciji za to.

Sama se bori Nisam tražila pomoć psihologa Da li ste se obratili psihologu nakon svega što vam se desilo? - Nisam. Mislila sam samo na to da zbrinem ćerku što je najbolje moguće, tako da je ona imala pomoć. Od svih situacija koje su se dogodile, ja samoj sebi nisam bila prioritet. Možda se kod mene neće nikad javiti posttraumatski stres.

