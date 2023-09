SLUČAJAN SUSRET POSLE VIŠEGODIŠNJEG SUKOBA! Severina bežala od Nikoline Pišek u Zagrebu! Srele se oči u oči, ovo su SVI DETALJI

Severina Vučković i Nikolina Pišek posle nekoliko godina međusobnog izbegavanja konačno su imale slučajan susret na proslavi jedne hrvatske televizije koja je okupila sve tamošnje zvezde na jednom mestu u Zagrebu.

Kako saznajemo od izvora s lica mesta, Severina se neprijatno iznenadila kada je među gostima u jednoj prestižnoj galeriji primetila Nikolinu, koja je htela i da se pozdravi s njom, ali je pevačica odmah sa svojim društvom otišla na drugi kraj prostorije, kako se slučajno ne bi našla u voditeljkinoj blizini.

- Svi su bili odlično raspoloženi i komentarisali su da su te večeri Seve i Nikolina najbolje obučene od svih. Pevačica je blistala u svetloplavoj haljini s volanima i belom "dior" tašnicom, dok je Nikolina imala crnu haljinu ispod kolena i zanimljive minđuše. Iako su svi mislili da će doći do kurtoaznog susreta među njima, posle toliko godina ćutanja, to se ipak nije desilo. Nikolina je čak i htela da se pozdravi, ona s njom nema nikakav problem, ali Seve ne želi ni da čuje za to zbog one situacije i emisije s Milanom Popovićem. Kad je videla da Pišekova stoji u njenoj neposrednoj blizini, odmah se sa svojim društvom pomerila dalje i okrenula joj leđa. Tu je provela još neko vreme, a onda je i otišla. Nikolina je celo veče baš bila dobro raspoložena i nije se preterano iznervirala zbog ove situacije - završava naš izvor.

Podsetimo, prošle godine je mnoge bilo začudilo što Severina nije stala na stranu Pišekove nakon iznenadne smrti njenog supruga Vidoja Ristovića, kada se na voditeljku okomio njen svekar Vitor, poznatiji kao Miša Grof. Tada je podrška izostala zbog ranijeg sukoba između njih dve, koji očigledno ni do danas nije prevaziđen i preko koga pevačica nikako ne želi da pređe.

Naime, gostujući u jednoj emisiji, Nikolina je otkrila da je Severina jako ljuta na nju i da su se jednom prilikom i posvađale i to zbog Milana Popovića, s kojim je Vučkovićeva svojevremeno bila u vanbračnoj zajednici.

- Ja sam inače pacifista, ali... Severina se ljuti na mene jako. U vreme njenog razvoda radili smo neku zabavnu emisiju i mi smo se tako zezali... Eto, ona je bila tada u tom nekom nezgodnom razdoblju, gde je bila vrlo osetljiva, što mogu da razumem - započela je Nikolina i dodala:

- I uglavnom smo tu držali njenu stranu, međutim, došao je jedan trenutak gde je njen sada već bivši suprug morao da kaže svoju stranu priče, što sam ja najavila i što je ona doživela vrlo lično. Ona je shvatila da niko njemu ne sme dati medijski prostor da on nešto kaže. Imale smo posle jedan razgovor, svađu... - ispričala je Nikolina za "Fakap" i dodala:

- Severina se meni javila i svašta mi izgovorila, ja sam se osećala pogođeno i vrlo nevino. Ona se ljuti na mene jer mislim da je pogrešno shvatila neke stvari. Ako može neko slučajno da joj pošalje poruku, da slučajno pogleda ili tako nešto - stvarno mi je žao. Nisam imala nikakvu lošu nameru i stvarno nije bilo do mene, nisam imala uticaj na to da li će se taj prilog emitovati ili ne. I stvarno se saosećam s njenom boli u to vreme i sada, baš mi je žao - izjavila je tada Nikolina, čime je potvrdila višegodišnja šuškanja da su ona i Seve u lošim odnosima.

Kritikovala i Sevin modni izbor Mešavina Darta Vejdera i kornjače Varnice između Nikoline i Severine traju još odavno, pa se tako bivša voditeljka još 2014. godine nije libila da u emisiji "Bulevar" prokomentariše Severinin kostim kreatora Marka Mitanovskog. foto: ALEKSANDAR JOVANOVIC - Severina u ovom kostimu izgleda kao mešavina Darta Vejdera i kornjače - rekla je tada Nikolina.

