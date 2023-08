"KUKALA NAM MAJKA, TO JE SVETOGRĐE" Monah iz CETINJSKOG MANASTIRA: Severinin performans sa svećom je prinošenje slave ĐAVOLU!

Veliki skandal koji je krajem jula izazvala Severina Vučković, kada je u dvorištu Biljarde na Cetinju izvela "umetnički" performans i plesala uz stihove Petra Petrovića Njegoša "Noć skuplja vijeka", ne smiruje se već nedeljama!

I dok se o ovom pitanju dosad oglasilo nekoliko javnih ličnosti iz sveta kulture, istoričari i političari, u javnosti nije moglo da se čuje šta o ovom skandalu misle vernici i oni koji žive tik uz Biljardu - a to su monasi cetinjskog manastira. I to - sve dosad!

foto: Instagram

Skrnavljenje svetinje

Naša ekipa koja patrolira primorjem imala je priliku da porazgovara s jednim od sabraće ove velike hrišćanske svetinje, koji nam je u neformalnom razgovoru otkrio da su sveštenstvo i monaštvo Mitropolije crnogorsko-primorske zgroženi ovim performansom sa Severinom u glavnoj ulozi i da za njih on predstavlja čin svetogrđa i bogohuljenje!

foto: Instagram

- Mitropolit Joanikije i svi mi iz cetinjske obitelji zgroženi smo ovim nazoviumetničkim performansom. On je sve samo nije to. To vlasti nisu smele da dopuste nikako. Da li je naš Njegoš zaslužio da mu se tako odužimo 210 godina od njegovog rođenja? Kukala nam majka! To nije umetnost, to je bogohuljenje i svetogrđe! Da li ti ljudi i ta Severina nesrećnica znaju da je Biljarda izgrađena 1874. godine kao deo našeg manastira? To sknavljenje svetinje ne priliči Cetinju. To je hula na ličnost i Njegoša i svih onih podvižnika koji su živeli u cetinjskom manastiru vekovima - istakao je naš sagovornik, pa dodao da je ono što je najstrašnije u celoj priči upotreba voštane sveće koju Seve ritualno gasi i što je, po njemu, par ekselans "čin prinošenja slave đavolu, tj. nečastivome".

foto: Instagram

Par ekselans

- To gašenje sveće voštanice usred noći, kada se monasi odmaraju i vrše svoja molitvena pravila, najstrašnije je! To nas je duboko uplašilo i uznemirilo jer takvi rituali i obredi nemaju veze s hrišćanstvom. Severinin postupak je par ekselans čin prinošenja slave đavolu - nečastivome. Ona slavi demona, posebno kada se radi bez blagoslova, što je ovde bio slučaj. Bratski joj savetujem da se duboko pokaje zbog ovoga što je uradila. Da padne ničice pred noge Bogu na molitvi kao što se valjala po Biljardi. Samo tako će joj se Gospod smilovati zbog ove sramote - završava naš sagovornik krsteći se.

Ekipa Kurira