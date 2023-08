PRODAJU PAPUČE, KALENDARE, ŠMINKU, MIKROFONE... Svadbe im ZLATNE KOKE, a Seve dugovala 230.000 €, evo koliko je sad u PLUSU

Mnogi pevači u doba korone nisu mogle da žive od pevanja, ali su 2022, kako prenose hrvatski mediji, mogi tamošnji umetnici završili s rekordnim zaradama.

Severina Vučković, Maja Šuput Tatarinov, Franka Batelić, Lidija Bačić i Lana Jurčević zajedno su samo prošle godine od glazbe i dodatnog privatnog biznisa zaradile oko 650.000 evra. Za taj iznos slavna petorka može kupiti stan od 200 m2 u centru Zagreba ili jednu manju luksuznu jahtu za provode po Jadranu.

Lana se bavi njegom kože, Franka isto voli kozmetiku, Severina organuje koncerte i producira videospotove, Lidija je prodaje kalendare, a Maja mikrofone, papuče, dečju kozmetiku, šminku...

- Svadbe su kruna mog poslovanja. To je siguran posao, gje znam godinu i po unaprid gde sam, koji vikend i u kojem gradu - rekla je Maja 2021. za Jutarnji list. Kraljica svadbi radi punom parom, a to se na njenoj zaradi i te kako oseti. Prema podacima Poslovne Hrvatske, Maja je u 2022. godini ostvarila neto dobit od oko 272.000 evra. Najviše od slavne petorke. Maja ima dve firme: Morsku divu, osnovanu 1993. i Majushku 2018. godine. Preko Morske dive vodi muzičku karijeru i ima jednog zaposlenog koji prima platu oko 700 evra. Firma je prošle godine zaradila neto dobit od oko 242.000 evra. Tu su uključeni svi koncerti, svadbe i stručno ocenjivanje u tri sezone ''Supertalenta''. Da Maji ide toliko dobro govori i to da nije prihvatila ovogodišnju devetu sezonu šoua.

- Ostajem pri svojoj želji da se odmaram 13 nedelja - rekla je tad. Maju, u kojoj je suvlasnica sa suprugom Nenadom Tatarinovim, prošle je godine ostvarila dobit od oko 30.000 evra. Na web stranicama navodi se da je ime brenda nastalo kao "posledica razmišljanja o tome koja to reč može objediniti svu širinu i talent koji je Maja Šuput do sada uspela dati hrvatskoj javnosti". Preko Majushke, Šuput prodaje brendirane mikrofone, slušalice, majice i papuče i kozmetiku. Pevačica je svojevremeno za Večernji list izjavila kako se njeni proizvodi mogu naći širom Hrvatske. Najbolje joj se prodaju mikrofoni Majushka, čija je cena 55,61 evra.

- Svako može da peva, i što je još važnije - svako treba da peva - glasi poruka Majina tima za zlatni mikrofon.

Njena kolegica Severina je sa svoje tri firme: Glazbeni program - koja se bavi organizacijom koncerata, DUK Production - proizvodnja videospotova i Dobrodošao u klub - prošle godine ostvarila neto zaradu od 168.000 evra, prema podacima Poslovne Hrvatske. Podsetimo, 2019. godine su prve dve firme nagomilale dug od oko 230.000 evra. Nakon toga, od 2020. godine Severina više nije navedena kao direktorka nijedne svoje firme, nego je to njen menadžer Tomislav Petrović.

Još 2018. ulja za sunčanje pevačice Lane Jurčević oduševila su Hrvatice. Mirisna, šljokičasta ulja, razne kreme i serumi mogu se pronaći na stranicama brenda. Reč je o prirodnim proizvodima, a oni su pevačici prošle godine doneli neto dobit od oko 162.000 evra, prema podacima Poslovne Hrvatske. Lanin tim čini četvero zaposlenika, kojima prosečna plata 986 evra. Cene najprodavanijih ulja su od 12 do 25 evra, a direktor Lanog brenda je i njen partner Filip Kratofil, s kojim pevačica iščekuje prinovu. Druga tvrtka La Lux je prošle godine imala gubitak od oko 55.700 evra.

Lidija Bačić prodaje personalizirane video čestitke, ručnike za plažu, šalice i seksi kalendare. Tvrtka Planet Lille ima jednog zaposlenika, a prošle je godine ostvarila neto dobit od 40.000 eura. Njezina druga tvrtka Uhvati ritam ostvarila je neto dobit od 6800 eura.

Franka Batelić je 2021. osnovala tvrtku Frankly good, koja se bavi proizvodnjom kozmetike. Tvrtka je lani bila u gubitku od 2000 eura, no Franka je brend tek lansirala ovo proljeće.

