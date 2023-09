BOLJE NE ČAČKAJ NIKOLINU PIŠEK! Komšinica je izvređala nasred ULICE, prozvala je zbog Beograda, voditeljka sve javno OBJAVILA

Voditeljka Nikolina Pišek na svom Instagram redovno objavljuje prepiske koje ima sa pratiocima na društvenoj mreži. Sada je, naime, upala u raspravu sa nepoznatom ženom, koja je joj je tog dana ostavila i poruku na šoferšajbni automobila.

- Upozoravaju me da ne iznosim javno konfliktne situacije u kojima se nađem, pa to i ne radim jer da radim, bilo bi ih 10 svakog dana. Želim samo da istaknem jednu odvratnu stranu ljudske prirode koja korespondira sa prirodnim instinktom životinje koju nazivamo hijena. Hijena se, sasvim prirodno, hrani strvinama i životinjama koje su ranjene. Ja sam se, sticajem životnih okolnosti, našla u ovoj drugoj skupini. I sada dolaze hijene. U mom slučaju, hijena je uobličena u stariju, dobro situiranu gospođu, verovatno sretno udatu, malo isfrustriranu dosadom jer je muž verovatno više ne primećuje, koja slobodno vreme ubija kružeći gradom u svom džipu i nalazeći pogodne žrtve - napisala je Nikolina u prvoj objavi pa nastavila.

- A ja sam sve samo ne pogodna. Da skratim dugu priču. Zaustavila sam se ispred pošte sa četiri migavca kao još nekoliko ljudi, čekajuci da mi prijateljica dobaci neki paket. Draga gospođa staje tačno pored mene, blokira saobraćaj, i počinje mi pridikovati da ne mogu doći iz Beograda i mahati i ovde pištoljem kao tamo?!?! Ja gledam unaokolo, da shvatim obraća li se meni. Na to ona upire prstom, insistira - tebi! Znam ko si ti! Ja je pitam: "Ko ste vi? Jeste li komunalni redar?" Na to ona uzvraća: "Šta tebe briga ko sam ja?" Ja odgovaram: "Ne pričam sa osobama koje mi se ne predstave". Kreće saobraćajna gužva jer je gospođa u naletu pravdoljubivog besa blokirala saobraćaj, napravila zastoj. Ljudi trube i negoduju. Ja shvatam da pristojno ne mogu prekinuti agoniju, jer je hijena nanjušila plen, i gospođu pošaljem u mesto na kojem sunce ne sija. Nikad. Međutim, to nije kraj - opisala je Pišekova situaciju i objavila poruku koju je sutradan zatekla na šoferšajbni, čak ne ni svog automobila, već svog komšije:

- Sutradan dobijam poruku sa fotografijom papira utaknutog ispod brisača automobila u mojoj ulici, iste boje, iste marke, ali drugog tipa, registracija isto stranih, ali pogrešnih. Pitanje: Je l' ovo namenjeno meni ili tebi? Pitam, jer sve mogu prihvatiti, osim da sam uličarka. Uličar bi bilo ispravnije" - napisao je muškarac koji je dobio poruku namenjenu voditeljki u kojoj su je vređali i povali, nazivajući je "poslednjom uličarkom i šugom".

