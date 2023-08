NIKOLINA PIŠEK ŽRTVA SAJBER NASILJA! Voditeljka van sebe zbog RUŽNOG komentara na račun njene ćerke: "Koja vam je DIJAGNOZA?"

Voditeljka Nikolina Pišek na svom Instagramu objavila je profil žene koja joj je ostavljala ružne komentare na račun njene osmogodišnje ćerke.

- Ova devojčica je još kao beba uvek imala neku skroz čudnu facu... A izgled je na Nikolinu i njenu majku (pre operacija) - napisala je žena, koja je zgrozila sve komentarom.

Nikolina je odlučila da joj odgovori na komentar, a zatim je objavila i njenu fotografiju kako bi njeni svi pratioci videli.

foto: Printskrin/Instagram

- Draga Jelena, (ironija i sarkazam, prevodim jer izgledate kao osoba kojoj treba prevod). Meni je želja videti vaš mozak, budući da imate potrebu komentarisati jednu savršeno normalnu i lepu (a meni najlepšu na svetu) devojčicu od osam godina. Na profilu njene majke. Koju vas niko nije naterao da pratite. Ne sećam se da sam vam zavrtala ruke iza leđa i čupala vam nokte terajući vas da me pratite. Ali vi to činite. Pritom mrzeći samu sebe zato što to činite. Koja vam je dijagnoza? - žustro je odgovorila Pišek, a zatim se oglasila i na svom storiju:

foto: Printskrin/Instagram

- I nemojte me, molim vas, niti iz najbolje namere ućutkavati, i govoriti mi da se ne treba osvrtati. Ne. Takve psihopate su trulež našeg društva, koja na naše ignorisanje rastu. Da zbog ove spodobe moja ili nečija devojčica pomisli da nije dovoljno dobra?

Kurir.rs/Blic