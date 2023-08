NIKOLINA PIŠEK BANKROTIRALA Ostala bez dinara posle Vidojeve smrti, jurila da radi bilo šta, a evo da li postoji PREDBRAČNI UGOVOR

Voditeljka Nikolina Pišek kaže da je pogrešila što nije potpisala predbračni ugovor kad se udavala za pokojnog supruga Vidoja Ristovića, te i da otad savetuje žene da to obavezno urade.

Poznata Hrvatica je posle smrti supruga, koji je pronađen mrtav prošle godine u maju u stanu na Zvezdari, u trenutku kad je bio kod ljubavnice D. B., ispričala da pas nije imao za šta da je ujede nakon njegove sahrane, te i da joj je bilo teško da nađe novi posao.

- Moj brak s Vidojem nije bio idealan, ali koji brak jeste? Imali smo zajedno prelepe trenutke, isto kao i one malo teže. Kada bih mogla da vratim vreme, opet bih se udala za Vidoja, ali bih ovoga puta tražila ugovor. Ne samo predbračni nego i neke druge koji bi trebalo da se ispoštuju. Ne možeš me kao suprug stavljati u neki neizvestan položaj sutra ako se nešto dogodi. Kada uđete u zajednicu, kada odlučite da imate dete i kada ga dobijete, onda treba da radite zajedno u interesu tog deteta. Stvari treba da se stavljaju na papir. Ljudi zato koristite advokate, zato oni i postoje - priča Pišekova u jednoj emisiji i dodaje da je sada pronašla poslove pomoću kojih vraća kredit koji je odavno podignut:

- Nasledila sam taj jedan kredit i sada ga uredno vraćam. Dobro zarađujem, pa se trudim da sve obaveze ispunjavam na vreme. Snašla sam se, a kada je Vidoje umro, nisam imala dinara. Nekad sam odbijala poslove jer sam živela u izobilju, a nakon što je preminuo, jurila sam da radim šta god samo da bih zaradila. Danas je sve nekako došlo na svoje, ali zato kažem da žena uvek treba da se osigura pre braka.

Nikolina kaže da se više ne plaši napada Vidojevog oca Miše Grofa, koji redovno priča da je spremna na sve, samo da se domogne bogatstva koje ima njegov pokojni sin, te i da veruje u pravosuđe.

- Imala sam otvorene napade Miše Grofa, ali nisam se dala. Prvo sam se povlačila, a onda sam putem zakona potražila zaštitu. Sada verujem u pravosuđe i ne mešam se previše u to što priča u javnosti. Istina uvek ispliva na videlo, tako da se ne potresam - tvrdi voditeljka.

Ja sam bila verna, pa nisam sumnjala da me muž vara

Nikolina kaže da nikad dok je Vidoje bio živ nije sumnjala da je vara jer je ona bila verna.

- Tačno je manje više sve što se pisalo o Vidojevom neverstvu. To me je iznenadilo. Bila sam verna, a nisam pretpostavljala da je on neveran. Po obdukcijskom nalazu bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu. Zaboravila sam kako se zove, ona koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi s njim. Svakako, o tome je sada suvišno raspravljati, ali, eto. Kasno sam shvatila da je možda neko koga sam volela vodio dvostruki život. Ko zna zašto je to moralo da bude tako - prisetila se Pišekova.