DALEKO BILO! Mišu Grofa razbesnela Nikolinina izjava o NEVERI! Evo šta je poručio snajki!

Nikolina Pišek u poslednjem intervju izjavila je kako njen svekar Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, nije govorio istinu kada je kazao da je njegov sin umro na masaži, već da je tada bio kod ljubavnice.

Takođe, ona je u emisiji "Skip or Beep" navela i kako je naivno verovala da se udaje za sina, a ne za oca, što su mnogi protumačili kao njenu poruku da se Miša Grof indirektno mešao u brak između Nikoline i Vidoja. Pozvali smo Ristovića i pitali ga za komentar, a on je bio vrlo ljut kad je čuo šta smo mu preneli.

- Nikolina je budala! Nikad se nisam u životu mešao u njihov brak, nisam ni čuo ni video šta je ona ponovo izjavila. Bivša snajka mi je... Daleko bilo - rezignirano je poručio Miša Grof.

Podsetimo, Pišekova je u pomenutom intervju istakla da ni sa jednim članom bivše porodice nije u kontaktu.

- U to vreme sam bila sa Vidojevom majkom u kontaktu, a danas nisam ni sa jednim članom svoje bivše porodice. Ja kada sam se udavala sam naivno verovala da se udajem za sina, a ne za oca. Svi imamo neke čudne situacije u prodicama i ne moraju sve porodice biti prisne i povezane. Nas dvoje smo imali svoj život u koji se oni nisu uplitali. Doduše nisu ni imali želju da se upliću. Ali da, sa njegovom majkom sam imala neke normalne odnose koji sad to više nisu - rekla je pa dodala da ne zna da li bi njihov brak opstao da je Vidoje i dalje živ.

- Ne znam da li bismo se razveli. Ja sam zapravo zagovornik nečega što ovde nisam ispoštovala a to je neka ogleda faza veze gde se morate dobro upoznati pre braka i usaglasiti svoje stavove. Mi smo živeli na dve adrese, ja sam inače bila na privremenom radu u Beogradu kada smo se upoznali tako da nije bilo vremena za taj eksperiment. Danas bi za mnoge žene imala gomilu saveta. Ljudi ne vole da uče na tuđim greškama, tako da svi učimo na svojoj koži - rekla je ona.

Voditeljka je progovorila i o smrti njenog supruga o kojoj se naširoko pisalo i pričalo.

- Istina je da je manje više sve što je napisano istina. To me je iznenadilo. Ja sam bila verna, a nisam pretpostavljala da je on neveran. Po obdukcijskom nalazu bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu. Zaboravila sam kako se ona zove, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njim. Moj svekar je to formulisao kao masaža. Ne znam ni dali je zaista ta ženska osoba bila prisutna jer je sve jako čudno. Uglavnom, nalaz je pokazao da je umro od miokarditisa - rekla je Nikolina.

