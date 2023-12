Pevač Emir Habibović gostovao je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se dotakao današnjih pesama za koje smatra da više nisu kao nekada.

- Sada imam 37 godina i ulazim u neke lepe godine da prištim generaciji da slušaju dobre pesme. Žudio sam za time da punim diskoteke, evo sad da budem iskren po prvi put. Ali kad vidim šta se sve događa na estradi, ja prvenstveno pevam svaki drugi dan privatna veselja, to svi znaju i tako da sam i malo zaostao po pitanju medija, ali nije mi žao kada danas vidim šta se sve ovo događa. Iskreno nije mi žao. Ima ljudi, ima malo njih, to moram da priznam ovako javno, malo njih dobrih, tu je Slobodan Radanović i Aleksandra Prijović. Na njima je budućnost da omladini priušte ono što je kvalitet - rekao je Habibović:

03:18 BUDUĆNOST MUZIKE OSTAJE NA NJIMA DVOMA! Emir Habibović otkrio: Ja za razliku od današnjih pesama, stvaram, NEŠTO JOŠ TEŽE

- Ja za razliku od te muzike, još težu muziku stvaram, to je baš ono tipično narodna muzika. Manje popularna. Ali znaš kako, ono traje, ali kad nikne to ostaje do vijeka, kako se kaže.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs/L.V

Bonus video:

02:24 Seka Aleksić