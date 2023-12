OGLASIO SE I BOBA ŽIVOJINOVIĆ PA OTKRIO ŠTA MISLI O PRIJI! Njegove reči iznenadiće i samu snajku: KOCKICE SU SE SPOJILE..

Slobodan Boba Živojinović nikada nije krio koliko voli i poštuje Aleksandru Prijović, suprugu svog sina Filipa.

Legendarni teniser sad se u intervjuu hrvatskim medijima, gde je boravio u društvu svoje supruge Lepe Brene, dotakao odnosa sa snajkom Prijom, pa je istakao da je ona "jedna predivna i emotivna osoba".

- Ja mislim da su se kod Aleksandre neke kockice spojile. Ona je jedna predivna i emotivna osoba. Aleksandra na svim nastupima zaplače. Zaplače jer to predstavlja koliko je ona čista i dobra i nije ni čudo što su svi ovi pevači došli da je podrže i da budu deo ovog velikog spektakla. To nije slučajno, a to je sve jedna predivna bajka i priča i neka traje što duže i bolje. Mi smo svi tu da podržimo našu decu i da budemo uvek uz njih - rekao je Boba za emisiju "Kod nas doma" na HTV-u.

Podsetimo, pored Bobe, u ovoj emisiji uživo, gostovala je i Brena, koja se našla na udaru hrvatske javnosti jer je tom prilikom, pored Aleksandrinog koncerta, iskoristila priliku i kako bi izreklamirala proizvode svoje kompanije, zbog čega su je žestoko izvređali, te nisu birali reči. Pored nje, na udaru se našla i voditeljka te emisije.

