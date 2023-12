KURIR TV NA KONCERTU PRIJOVIĆKE U HRVATSKOJ: Evo šta Zagrepčani misle o srpskoj pevačici! Jedan odgovor POSEBNO IZNENADIO (VIDEO)

Pevačica Aleksandra Prijović održala je tri od pet zakazanih koncerata u zagrebačkoj areni. Ekipa Kurir televizije bila je na licu mesta i razgovarala sa prisutnima.

Evo šta su neke od Zagrepčaniki rekle za Kurir TV:

- Ona kao ona ima takvu nekakvu harizmu koja privlači ljude, ali definitivno je i do toga da kada se jedan koncert prodao, ljudi su se pomamili za kartama, pa se prodao i drugi jer niko ne želi propustiti taj doživljaj.

foto: Kurir televizija

- Ja mislim da su tu, osim njene glazbe koja je zaista fantastična veliki uticaj imale i društvene mreže i samo to njeno držanje na pozornici. Uvek ima držanje kao dama i to nam se sviđa.

foto: Kurir televizija

- Mi smo htele ići u Beograd, ali onda je izbacila Zagreb i rekle smo to je to. Odmah smo kupile karte za prvu arenu. Mi Harvati nemamo problem sa srpskom glazbom, jednostavno je slušamo. Mi mladi to volimo.