"SVI SU BILI ŠOKIRANI!" Rozga otkrila NEPOZNATE detalje odnosa sa Prijom: Druže se GODINAMA, a za ove njihove TAJNE niko nije znao

Aleksandra Prijović održala je svoj poslednji peti koncert u zagrebačkoj Areni.

Ipak, Prijini fanovi ne prestaju da pričaju o četvrtom koncertu na kome su se kao specijalne gošće pojavile i Jelena Rozga, Lepa Brena i Nataša Bekvalac.

foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

Rozga i Aleksandra su bliske prijateljice već nekih pet, šest godina, o čemu javnost baš i nije bila upoznata, tako da je Jelena pretpostavljala da će je Prijovićka pozvati da zapeva na njenom koncertu.

- Aleksandra je divna. Volimo zajedničke večere, nešto fino popapamo i ćakulamo. Da, očekivala sam poziv. To je bio prirodan slijed događaja, s obzirom na to da smo stvarno dobre. Samo je trebalo naći slobodan dan i to je bio ponedjeljak - ispričala je Jelena za hrvatske medije.

Jelena je na koncertu je otpevala pesme "Ginem", "Minus i plus" i "Dani su bez broja", a oko izbora pesama su se složile vrlo brzo.

- Aleksandra i ja smo se dogovorile u doslovno tri minute. Hoćemo ovo, hoćemo ono... Toliko je mojih pjesama koje Aleksandra voli, pa je bio velik izbor. Bilo je čak hoćemo "Opijum" ili "Suze biserne". Na kraju smo se odlučili za ove tri. Nema greške, publika je super reagirala na svaku - dodala je ona.

foto: Printskrin/Instagram

Rozga je istakla i da joj se posebno dopada Aleksandrina balada "Devet života", a nije isključila ni mogućnost dueta s Prijovićkom, s kojom bi rado sarađivala. Ispričala je i da se čim se popela na binu, prisetila svog koncerta u zagrebačkoj Areni pre godinu dana.

- Ali ovo je puno lakše, kad si gost. Baš su svi bili šokirani kako sam bila kul, inače imam tremu. Odgovornost uvijek postoji, ali imaš tri pjesme pa je lakše. Mogu misliti kako je Aleksandri bilo, sve sam to prošla - rekla je Rozga na kraju.

Tom prilikom, Prija je sa Rozgom i Lepom Brenom zajedno otpevala hit "Hajde da se volimo", a publika ih je odmah nazvala "kraljicama svojih generacija".

- To je kompliment, svakako. Ali mislim da titule ne trebaju ni Breni, ni Aleksandri, ni meni. Mi volimo raditi naš posao i nama je najveća nagrada publika koja pjeva naše pjesme - rekla je Rozga.

foto: Petar Aleksić

Podsetimo, Aleksandra je rekorderka po broju rasprodatih Arena u Zagrebu jer nikome do sad nije pošlo za rukom da rasproda čak pet uzastopno. Ipak, deo njenih fanova se naljutio jer smatraju da je četvrti koncert trajao pola sata duže od ostalih, a i da je imao "najjača" imena što se tiče gostiju.

- Nije baš ispalo fer prema nama koji smo kupili karte za prvi koncert. Ne želim ulaziti u izbor gostiju, niti sam ja kupila kartu zbog njih, ali činjenica je da je prvi koncert trajao najkraće, a za njega su većinom karte kupili oni najvjerniji, koji te stvarno vole i slušaju i to pola godine pre koncerta - napisali su joj fanovi na Instagramu.

Pevačica im je odgovorila na petom koncertu i istakla da je njoj svaki od tih pet koncerata bio najbolji i da ne pravi nikakvu razliku.

foto: Kurir

- Priča se ovih dana koji je koncert bio najbolji. Znate li koji je meni bio najbolji? Svaki koji je sa vama. Trudiću se da snimam što bolje pesme i da vas nikada ne izneverim, jer sve ono što radim, radim srcem i dušom. Ja ovaj posao volim najviše na svetu, ali uvek kažem, bez publike koja te voli ništa ne bi bilo moguće. Svako veče milion puta kažem "hvala", ali to je zaista najmanje što mogu da kažem kada ste vi u pitanju. Hvala za svaku kupljenu kartu, hvala sa svakog ko je odvojio vreme i došao na moj koncert - rekla je pevačica na ivici suza, dok je publika skandirala: "Šesti, šesti", aludirajući da žele i šesti koncert zaredom u Areni.

Kurir.rs/A.P./24sata

Bonus video:

00:09 Aleksandra Prijović se rasplakala