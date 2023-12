ACA LUKAS JE OVAKO ZVAO MARKA BULATA ZBOG FRIZURE! Posle ga pohvalio: Jedini je imao petlju da peva posle mene na splavu (VIDEO)

Pevač Marko Bulat gostovao je kod voditelja Ivana Gajića, kada je otkrio kako je izgledala njegova interakcija sa Aleksandrom Vukasnovićem, kasnije prozvanim po splavu na kom su nastupali - Lukas.

Te 1993. godine, na pomenutom splavu, je Lukas rekao da je Bulat jedini imao čuku da posle njega peva na tom splavu:

01:22 ACA LUKAS JE OVAKO ZVAO MARKA BULATA ZBOG FRIZURE! Posle ga pohvalio: Jedini je imao petlju da peva posle mene na splavu

- Da, samo što je upotrebio drugi izraz za to. Nisam se mnogo obazirao, jeste to rekao, Aca je gledao to moje napredovanje i pohvalio me. Ima anegdota, jer sam tada bio ultra kratko ošišan, pa me zvao Dobrivoje Topalović. To nisam nikada ispričao, ali tako me prozvao zbog frizure. Takva su vremena bila.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs / L. Majer

Bonus video:

01:16 VIŠE JE ZLIH LJUDI, OSVRNITE SE OKO SEBE Marko Bulat emotivno o supruzi: Posećivala je dnevne bolnice, a sada čekam da se vrati