Pevačica Lepa Đorđević gostovala je u emisiji "Divan šou" kod voditelja Ivana Gajića, a u igri "dezinformator", u kojoj se spomenu glasine, pa gosti otkriju detalje, njoj je postavljeno pitanje - da li je istina da joj jedna koleginica namestila aferu?

Pevačica nije mnogo razmišljala, pa je bez dlake na jeziku rekla:

- Ne aferu kao takvu, ali proširila je jednu dezinformaciju, pa su novinari sa kojima se ona družila to zloupotrebili meni na štetu, a njoj verovatno na korist. To je bilo u vreme tabloida, kada su oni bili preko potrebni. Pevala sam njenom tadašnjem dečku, a posle toga se desio raskid, ne znam čijom zaslugom, ali ispalo je kao da se on meni udvarao, pa se ona našla oštećenom zbog mene.

01:27 PEVALA SAM NJENOM DEČKU, POSLE TOGA SU RASKINULI Lepa Đorđević šokirala: Povukla sam se sa estrade jer sam se zaljubila

Potom je odgonetnula da li se povukla sa estrade jer se nije uklapala u celu tu priču:

- Nije zbog toga, ako želite odgovor na to, povukla sam se jer sam se zaljubila, moj muž je pristalica povučenog, pristojnog, porodičnog života. Ceo taj šou-biz se u tom momentu nije poklapao, nismo mogli da spojimo porodični mir i estradnu buku, pa sam stala.

Kurir.rs / L. Majer

Bonus video:

