CEO SVET ZURI U OSVETNIČKU HALJINU KEJT MIDLTON Detalji na princezi nose PREMOĆNU SIMBOLIKU, posle ovoga Megan će SVISNUTI OD MUKE

Britanski kralj Čarls III, princeza od Velsa, princ od Velsa i kraljica Kamila pojavili su se sinoć na diplomatskom prijemu u Bakingemskoj palati, prvi put zajedno u javnosti nakon skandala zbog uznemirujućih komentara o boji kože Arčija Harisona, sina Megan Markl i princa Harija, iznetih u knjizi Omida Skobija "Endgame". Zajednička fotografija tumači se i kao njihov odgovor skandalu odnosno da su udruženi uprkos svemu i da njihovu porodicu nije mogla afera da uzdrma. Veliku pažnju izazvalo je i modno izdanje Kejt Midlton.

Kejt Midlton nosila je Diplomatic Corps Reception u Bakingemskoj palati svetlucavu dugačku haljinu, omiljen model za ovu vrstu događaja, ali i kreaciju koju je ranije nosila. Tolaetu je dizajnirala Dženi Pekman.

Na Kejt Mildton videli smo i tijaru koja je pripadala princezi Dajani. Podsećanja radi, Omid Skobi u knjizi tvrdi da princeza nije ni nalik Lejdi Di za razliku od Megan Markl.

Supruga princa od Velsa nosila je ovu tijaru i na Diplomatskom prijermu 2015. kao i na raznim banketima tokom godina.

Kejt je ponela i dijamantski broš i Greville Chandelier minđuše koje je nasledila od Elizabete Druge.

Princeza od Velsa je istu haljinu i isti nakit odabrala i za venčanje sina kraljice Ranije i kralja Abdulaha II od Jordana, prestolonaslednika Huseina, u junu ove godine u Jordanu. Prvi put smo je tada videli sa minšuđama koje je kraljica Elizabeta dobila od svoje majke kao svadbeni poklon.

Kraljica Kamila nosila je tijaru Girls of Great Britain and Ireland, koju je Elizabeti poklonila njena baka kraljica Marija. Britanska kraljica nosila je sinoć belu haljinu sa trodimenzionalnim cvetovima, koju je dopunila masivnim dijamanskim brošem, odgovarajućom narukvicom i dijamantskim naušnicama u grozdu.

I Kamila i Kejt pojavile su se sa Ordenom kraljevske porodice kraljice Elizabete II- žutim pojasom sa portretom pokojne kraljice iz njene mladosti, koji se dodeljuje članicama dvora za državne bankete.

Kejt je nosila i tamnoplavi pojas, orden Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order, dok su Kamila, Čarls i Vilijam poneli "Order of the Garter sash".

Skandalozne optužbe o komentarima Čarlsa i Kejt objavljeni su u holandskoj verziji knjige "Ednagame", Omid Skobi i izdvačka kuće tvrde da je došlo do greške u prevodu, Megan Markl i princ Hari nisu se oglašavali povodom skandala, vojvotkinja od Saseksa viđena je juče u Montesitu.

Novi skandal otvorio je brojna pitanja, čeka se naredni potez Palate.

