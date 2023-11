EVO KAKO BAKINGEMSKA PALATA REAGUJE NA SKANDALOZNU KNJIGU I VODITELJA NAKON OPTUŽBI ZA RASIZAM: "Bolje mu je bilo da je..."

Čuveni britanski voditelj Pirs Morgan otkrio je sinoć u svojoj emisiji "The talk" koji članovi dvora su optuženi za rasističke komentare o boji kože Arčija Harisona, sina vojvotkinje i vojvode od Saseksa.

Video je objavljen i na njegovom Instagram profilu gde ima 8.7 miliona pratilaca. Kako Bakingemska palata reaguje na njegov potez? Sporna imena u više nego spornoj knjizi objavljena su u verziji knjige "Endgame" na holandskom jeziku, dok tih detalja nema na engleskom jeziku. Izdavač i autor tvrde da se desila greška prilikom prevođenja, a Morgan je saopštio da su Kejt Mildton i Čarls III pomenuti u kontroverznom štivu.

foto: Printscreen/Twitter

Bakingemska palata je zapanjena što je Pirs Morgan otkrio ove detalje. Daily mail pisao je danas da je u planu da se preduzmu "sve mogućnosti uključujući i pravne mere i da su svi bili užasnuti nakon što su imena postala viralna na društvenim mrežama". Megan Markl je o rasizmu na dvoru pričala prvi put u emisiji Opre Vinfri 2021. kada je zajedno sa suprugom Harijem govorila o Megzitu i svemu što je prethodilo njihovoj odluci da napuste dužnosti viših članova britanskih dvora i presele se iz Londona u Kanadu pa u Los Anđeles pa na kraju u Montesito gde i danas žive i odakle planiraju da se presele u LA.

foto: Profimedia

Megan je rekla tada da je bilo nekoliko razgovora između određenih članova dvora o tome koliko bi "koža Arčija mogla da bude tamna". Nije želela da otkrije o kome je reč jer bi to "narušilo njihovu reputaciju". Mnogi su smatrali da se radilo o Čarlsu, koji je ovako reagovao nakon skandala kraljici Kamili.

foto: Lensi Photography / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Stručnjaci za britanski dvor rekli su da je Morganov potez pakostan i sramotan dok knjigu opisuju kao "dreku prema kraljevskoj porodici". U međuvremenu knjiga na holandskom jeziku povučena je iz prodaje, za 48 sati, ali su se neki dokopali spronih primeraka.

"Mislim da je to pogrešna stvar jer to, na neki način, pomaže Hariju i Megan da naruše reputaciju kraljevske porodice, da je kazne i ponize. To je tako nepotrebno, pakosno i gadno. Mislim da je vrlo pogrešno od njega što je izgovorio imenae. Mislim da bi svi trebalo da ćutimo jer nismo na strani Omida Skobija, zar ne? Morgan sigurno nije. On nije na Harijevog strani ili na strani Megan i mislim da je to zaista greška", rekla je Andžela Levin i potezu Pirsa Morgana.

foto: Printskrin/Jutjub

Složio se sa time i stručnjak za dvor Ričard Ficvilijams koji je napomenuo da Morgan nije trebalo da uradi tako nešto jer su okolnosti bile veoma ozbiljne. "Iznenada skrenuti pažnju nacije i pokrenuti se na ovaj način, mislim da je apsolutno sramotno, i to samo pokazuje da bi određeni pojedinci učinili sve da dobiju publicitet", piše Daily mail.

(Kurir.rs/Blic žena/Daily mail)