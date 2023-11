OVO JE ČOVEK KOJI JE POKRENUO NEZAPAMĆENI SKANDAL NA BRITANSKOM DVORU: Evo da li je u BLISKOM odnosu sa Megan Markl i Harijem

Autor knjige "Endgame" gostuje danas u emisiji "This Morning" na ITV gde govori o skandalu koji je pokrenula verzija njegovog štiva na holandskom jeziku, a u kojoj se navodi da su britanski kralj Čarls III i Kejt Mildton upućivali rasističke komentare o boji kože Arčija Harisona, sina Megan Markl i princa Harija. Komentarisao je i svoje navodno prijateljstvo sa vojvotkinjom i vojvodom od Saseksa. Njegov stav o rasističkim komentarima je prilično direktan, ali od jednog svog stava ne odustaje.

Omid Skobi koji je 2020. objavio bografiju Megan Markl i princa Harija "Finding freedom" rekao je da je znao da će knjiga "Endgame" biti kontroverzna, jer "očigledno zadire u područja od kojih često dopisnici sa dvora zaziru".

foto: ABC News / Nightline / Ferrari / Profimedia

Dodao je da "nikada nije očekivao da će mediji tu knjigu predstaviti na fer način" kao i da je bilo frustrirajuće videti toliko toga napisanog o knjizi "što jednostavno nije istina".

Da li je prijatelj sa Megan Markl i princom Harijem?

Dosta se komentarisalo da je Skobi blizak sa princom Harijem i Megan Markl a čak i da je njihov PR. U knjizi o njima i piše na takav način, kritikovali su ga mnogi.

On je u emisiji na britanskoj televiziji rekao da nije prijatelj sa Megan Markl i princom Harijem: "Nisam u njihovom privatnom svetu".

foto: Moritz Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

Napomenuo je da ne može da pobegne od komentara da je PR Megan Markl što je on danas negirao.

O optužbama za rasizam

Omid Skobi insistira da nikada u knjizi nije upotrebio reč rasista odnosno rasizam kada je reč o komentarima koja su dva člana dvora upućivala o boji kože Arčija Harisona pa je napomenuo da su ti komentari bili nesvesna predrasuda što je i Hari tvrdio ranije u intervjuu za ITV.

foto: ABC News / Nightline / Ferrari / Profimedia

Kralj Čarls se danas oglasio nakon skandala i svi komentarišu ono što je rekao.

foto: Geoff Robinson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Prevod na holandski jezik nije bio štos"

Skobi negira da je prevod knjige "Endgame" na holandski jezik gde se pominju imena Čarlsa i Kejt Midlton (tih detalja nema u verziji na engleskom jeziku), bio "štos".

"Voleo bih da je tako... Napisao sam i uredio englesku verziju knjige kod jednog izdavača. Llicencu zatim dobijaju ostali izdvači.

Sve se još istražuje. Očigledno ne znam da govorim italijanski, nemački, francuski, holandski ili bilo koji drugi jezik na kojem se knjiga objavljuje. Dakle, jedini put kada čujem za knjigu jeste kada izađe javno.

foto: ABC News / Nightline / Ferrari / Profimedia

Isfrustriran sam kao i svi ostali. U ovoj knjizi vrlo jasno stavljam do znanja da na svaki mogući način želim da se pridržavam zakona koji okružuju ovu temu. To je razlog zašto sam bio vrlo pažljiv u načinu na koji je to opisano u knjizi i zato nikada nisam govorio o tome osim onoga što sam pre rekao javno.

Stvarnost je takva da ovo nisu informacije koje znam samo ja. Novinari preko Fleet Streeta već dugo znaju ta imena. Svi smo sledili određeni kodeks ponašanja kada govorimo o tome. Frustrirajuće je što se sada dogodilo ono što se događa u Holandiji sa knjigom koja je očigledno odmah povučena i sada se ponovno štampa, i drago mi je da to čujem. Ali ja mogu da govorim samo o engleskoj verziji knjige koju sam napisao i producirao".

foto: ABC News / Nightline / Ferrari / Profimedia

Omid Skobi prokomentarisao je i komentare o sebi pa je rekao da je bilo mnogo nepotrebnih informacija u tim tekstovima.

"Treba pažljivo ispitati sve o kraljevskoj porodici"

Ovaj autor rekao je da treba pomno ispitati britanski dvor jer on želi da živi u svetu gde se može to pažljivo uraditi na isti način na koji se političari pozivaju na odgovornost.

Megan Markl bila izložena kesnofobiji i mizoginiji

Nakon ovog rekao je da Megan Markl bila pogrešno predstavljena u medijskim izveštajima dok je bila radna članica kraljevske porodice, kao i da se to svodilo uglavnom na ksenofobiju, mizoginiju i predrasude, piše Daily mail.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ja sam uvek pričao o tome, i to je ono što me je pretvorilo u metu mnogih ljudi u smislu nekoga ko je samo viđen kao njen brbljivi fan a ne možda kao neko ko je sasvim okej, ja sam predstavnik mešovite rase u novinarskom društvu i imam nešto drugačije da kažem o tome".

Da li je uznemiren zbog skandala?

I dok je u emisiji rekao da je isfrustiran zbog svega, na pitanje da li ga je skandal uznemirio, odgovorio je: "Nikada nisam predao knjigu koja sadrži njihova imena, tako da mogu da govorim samo o svojoj verziji. Očigledno sam isfrustriran, ne bih rekao da sam uznemiren zbog toga jer sam, da budem iskren, poslednjih 10 dana radio u balonu bez emocija. Ali frustriran sam zbog toga baš kao što sam frustriran zbog mnogih drugih stvari koje se pišu ili govore o knjizi".

(Kurir.rs/Blic žena/Daily mail)