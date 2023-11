EVO KAKO KRALJ ČARLS REAGUJE NA ŠOK OPTUŽBE DA SU ON I KEJT MIDLTON RASISTI: Njegova rečenica sada ODJEKUJE SVETOM (FOTO)

Britanski voditelj Pirs Morgan odvažio se da sinoć u svojoj emisiji "The Talk" kaže imena članova britanskog dvora koji su u knjizi Omida Skobija "Endgame" optuženi da su upućivali rasističke komentare o boji kože Arčija Harisona, sina Megan Markl i princa Harija. Na zaprepašćenje mnogih, reč je o kralju Čarlsu III i Kejt Midlton, princezi od Velsa. Vojvotkinja i vojvoda od Saseksa ogradili su ranije od kontroverznog štiva, sam autor je izjavio da mu poznati par nije odavao informacije, ali da su to činili njima bliski ljudi. Mnogi ne zaboravljaju ni da je ovaj novinar 2020. objavio biografiju američke glumice "Finding Freedom". Kako britanski monarh reaguje na ogroman skandal?

Ko je upućivao rasističke komentare o boji kože sina Megan Markl i princa Harija Arčija Harisona, navedeno je u verziji knjige "Endgame" Omida Skobija na holandskom jeziku. Izdvačka kuća koja je objavila knjigu povukla je iz prodaje u Holandiji sporne primerke, uz izgovor da je došlo do greške u prevođenju. Sam autor je to isto rekao, uz napomenu da on ne zna ovaj jezik.

foto: ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Britanski voditelj Pirs Morgan poručio je juče da je ubeđen da nije bilo rasističkih komentara na dvoru, kao i da će poverovati u to jedino ako se pojave dokazi, u šta on takođe sumnja. Podsetio je kako su Megan Markl i princ Hari ranije govorili o rasizmu na dvoru. Dodao je da je možda i tačno da njih dvoje nemaju bilo šta sa skandaloznom knjigom, pa je napomenuo da se radi o ogromnom skandalu.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Omid Skobi gostovaće danas na britanskoj televiziji, dok se od Megan Markl i princa Harija traži da tuže ovog autora zbog verzije knjige na holandskom jeziku.

Reakcija kralja Čarlsa o optužbama za rasizam

Stručnjaci za britansku kraljevsku porodicu i insajderi rekli su da je dvor besan zbog skandala, i da je ta ljutnja pojačana nakon što je Pirs Morgan sinoć otkrio koja imena su navedena u knjizi.

Britanski monarh sleteo je u Dubai gde će održati uvodni govor na konferenciji o klimatskim promenama COP28. Kada ga je nigerijski predsjednik Bola Ahmed Tinubu upitao kako je, monarh je odgovorio: "Jako sam dobro, otprilike tako".

foto: AP/Toby Melville

Čarls III koji je 14. novembra napunio 75 godina, dodao je: "Imao sam prilično prastar rođendan nedavno i oporavljam se od tog šoka".

Kralj se sa predsednikom Nigerije sastao u hotelu u Dubaiju uoči konferencije kako bi razgovarali o energiji, ekologiji, Komonveltu i situaciji u Gazi i Izraelu.

Omid Skobi kog kritičari zovu PR Megan Markl i princa Harija, gostovaće danas u emisiji "This Morning" na ITV. Neki kraljevski obožavaoci pozvali su ljude da bojkotuju to gostovanje.

foto: Moritz Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

Pretpostavlja se da kraljevska porodica "razmatra sve opcije", uključujući i pravni postupak, kako su izvori rekli za Mirror jer je Bakingemska palata bila šokirana nakon što su imena iz knjige postala viralna na društvenim mrežama.

Ključno pitanje- ko je otkrio imena

U toku je potraga za time ko je Omidu Skobiju predao pisma koja je Megan Markl razmenjivala sa kraljem Čarlsom, izvori iz Palate rekli su sinoć da postoje izuzetno male šanse da je "užasan i nameran napad došao od nekog sa dvora".

foto: CAP/FB / Capital pictures / Profimedia

Stručnjaci sugerišu da bi Megan i Hari trebalo povuku pravne poteze protiv knjige, koja je iz prodaje u Holandiji povučena za 48 sati. Time bi pokazali da žele da poprave odnose sa britanskom kraljevskom porodicom - od njih se traži da pravnim sredstvima osiguraju da se ni u narednoj verziji na holandskokm jeziku ne pominju članovi dvora u kontekstu optužbi za rasizam.

Knjiga prepuna kontradiktornosti, kako se Omid Skobi pravda zbog nezapamćenog skandala

"Endgame" se ocenjuje i kao knjiga prepuna kontradikornih detalja. Primera radi, u njoj piše da su Čarls III i Kejt Mildton upućivali rasističke komentare dok se u drugom delu navodi da je Megan u korektnim odnosima sa kraljem, sa kojim je sporna pisma razmenjivala 2021. godine.

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holandski novinar Rik Evans koji je nabavio primerak knjige na holandskom jeziku i koji se bavi britanskim dvorom, rekao je sinoć da je prvo ime bilo "vrlo specifično", dok je drugo ime "malo nejasno".

"Prvo je vrlo jasno, i službeni način je bio da se radi o problemu sa predovom. Postoje neke rasprave o tome kako su ti odlomci završili u knjizi. Pitam se kako se može pogrešno prevesti ime?", rekao je on u emisiji "Good morning Britain".

U knjizi "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" Skobi (42) piše da je Megan Markl imenovala dve osobe koje su pričale o koži njenog i Harijevog sina Arčija Harisona, i to u psimima koje je 2021. razmenjivala sa Čarlsom III.

foto: Profimedia

Vest o tome da su imena objavljena na holandskom jeziku usledila je nakon što je izdavač knjige Xander Uitgevers saopštio da će ta izdanja biti povučena iz prodaje.

"Došlo je do greške u prevodu na holandski jezik, trenutno se to ispravlja", rekla je za BBC direktorka izdavačke kuće.

Omid Skobi gostovao je na holandskoj televiziji i tvrdi da ni u jednom primerku knjige nije naveo imena "rasista" sa britanskog dvora.

"Knjiga je dostupna na nekoliko jezika, a ja, nažalost, ne govorim holandski, pa nisam video taj primerak pa ako je bilo ikakvih grešaka u prevodu, siguran sam da izdavač to drži pod kontrolom", izjavio je.

foto: Jack Hill / News Licensing / Profimedia, Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

U verziji knjige na engleskom jeziku koja se bavi stanjem britanske monarhije nakon smrti kraljice Elizabete II 2022. on ne imenuje nikoga ko je brinuo zbog toga kakvu boju kože će imati maleni Arči. Podsećanja radi, Megan Markl i princ Hari imaju i ćerku Lilibet Dajanu.

Autor knjige poručio je i da zakon u Velikoj Britaniji ne dozvoljava da se otkriju imena.

Stručnjaci za dvor o skandalu zbog rasizma

Pjer Dampijer koji se bavi britanskim dvorom rekao je da je potez Pirsa Morgana opravdan pa je napomenuo: "Ne verujem ni na trenutak da je iko od dvoje ljudi koji su imenovani rasisti'.

Oglasio se i stručnjak za britansku kraljevsku porodicu Ričard Ficvilijams koji je poručio: "'Bojim se da ono što Omid Skobi radi dokazuje da je on ultimativna figura kada je u pitanju potraga za senzacijom. U svojoj knjizi Skobi jasno daje do znanja da misli da je monarhija u padu, verovatno u konačnom padu. Iskoristio je priliku u čudnim okolnostima da osramoti dvor".

foto: John Rainford / Sipa Press / Profimedia

"Te detalje je morao da oda neko blizak Megan i Hariju"

Ogromnu sumnju stvaar pitanje odakle Skobiju uopšte pisma Megan Markl i kralja Čarlsa, ako je uopšte i tačno da ima uvid u verodostojne detalje.

Visoki izvor iz Palate rekao je za The Sun: "Pismo je zaključano i niko iz kraljevog kruga ne bi bilo koga obavestio o tome. Po svemu sudeći, neko blizak Saseksovima je otkrio imena".

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Jedan od vodećih britanskih advokata Mark Stivens pozvao je Megan i Harija da tuže Skobija zbog povrede privatnosti.

"Vi biste time poručili da želite da sprečite njega ili bilo koga drugoga da ponovi informacije koje nikada nije trebalo da budu objavljene.

Način na koji bi Hari i Megan pokazali da ne žele da se ovako nešto objavi, jeste da zabrana protiv osobe koja je narušila njihovo poverenje.

Moralni imperativ nalaže da moraju, imajući u vidu njihovu opštu zabrinutost za privatnost i i zbog patnje drugog člana porodice koji pati kao što su i oni zbog povrede njihove privatnosti, da učine sve da spreče da se ovo nastavi", piše Daily mail.

(Kurir.rs/Daily mail/Blic žena)