POBEGAO SAM GROBARU SA LOPATE! Žabac šokirao Stanišićku: Tražio sam lekaru da mi UGRADI KSENONE NA MOZGU, HTEO SAM DA SE UBIJEM

Nabojša Tubić Žabac je medicinski fenomen. Ovaj kontroverzni biznismen iz Novog Sada je čak četiri puta izbegao sigurnu smrt.

Podsetimo, 2012.godine pogođen je metkom u glavu, a devedesetih je preživeo teške povrede nanete kosom i motornom testerom!

foto: Printscreen

Neverovatna životna priča prepuna dogodovština dovela ga kod novinarke i voditeljke Kurir televizije Ljiljane Stanišić, gde se Tubićprisetio najtežih trenutaka u životu.

- Sticajem čudnih okolnosti vi ste ranjeni u glavu - započela je novinarka temu.

Nebojša se odmah nadovezao:

- Kroz mozak mi je prošao metak. Priđite da vidite. Samo ovaj deo glave je moj, sve ostalo je plastika,kucni ovde - pokazao je novinarki.

foto: Printscreen

Ljiljana ga je uspoštovala i prišla da se uveri o čemu se radi.

- Kako da kucnem - upitala je začuđeno.

Tubić joj je dao instrukcije da što jače rukom udari kako bi osetila plastiku:

- To je tvrđe nego kamen. 2/3 glave je plastično, ja sam kao robokap - objasnio je on i potom se našalio na svoj račun:

- Još kad sam bio tamo na Tajlandu na operaciji kažem doktoru: "Doktore, da li možete da mi stavite providne implatante, da se vidi mozak i da menja boju. Želim da mi stavite led da mi mozak bude žut, pa plav ili zelen, i pozadi mi ugradite ksenone,ko me ogovara da mu kažem da produži dalje - rekao je on kroz osmeh.

foto: Printscreen

Njegov smisao za humor na sopstveni račun i muku koju je doživeo zasmejao je domaćicu emisije "Pusti brigu" koja se emituje nedeljom od 17.10 minuta.

- Vi se šalite - rekla je ona i direktno ga upitala kako tokom života funkcioniše sa pola mozga.

- Kada su me doneli polumrtvog u klinički centar u Novom Sadu, moj slučaj je bio dest posto da ću preživeti. Mladi doktori nisu hteli uopšte da se uhavate da rade oko moje glave, pa je stariji iskusni hirurg uradio operaciju. U metku je bila prljavština od barutnog gasa i na moždanoj kori je ostala ta prljavština. Šanse da preživim su bile male, pa je lekar porodici koja je čekala ispred sale rekao da je sve u Božijim rukama. 80 % je bilo da ću kaput jer sam tokom operacije dobio meningitis. Bio sam otpisan i čekao sam red na Novo goblju, ali sam pobegao grobaru sa lopate. Ne znam ni koliko sam bio mrtav, čak su me i proglasili mrtvim.

foto: Printscreen

Da li se sećate trenutka kada ste se probudili iz kome, bilo je pitanje naše novinarke:

- Da, kroz maglu. Ne znam ni gde sam ni ko sam. Razmišljao sam ako ostanem u kolicima kako da se ubijem. Bila je opcija da totalno izgubim pamćenje ili da budem slep. Pitao sam doktora: "Šta mislite, da li mogu da ubacim fen u kadu, gledao sam to na filmovima?", a on mi je rekao: Ne, nikako, to je ružna smrtt, odmah te protera velika nužda, mala nudža, nemoj to." Razmišljao sam i druga opcija je da upalim auto u garaži, da zatvorim sve i da se ugušim, a doktor mi kaže na to "Ne, nikako,bićeš ružan leš jer se naduješ kao žaba". Tako da sam odustao od svega. Pobedio sam sve to - zaključio je on.

foto: Kurir TV

