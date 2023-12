KO JE NOVI DEČKO JOVANE JEREMIĆ? Bogati biznismen iz Begaljice, stariji od nje čak 14 godina! Njihove PRVE slike podelile javnost

Voditeljak Jovana Jeremić uslikana je kako se ljubi sa novim dečkom, koji je 14 godina stariji od nje, i to na svadbi njegovog sina.

Jeremićka, koja je dugo krila dečka, ipak pred skoro 700 zvanica, koliko ih je bilo na slavlju, pokazala svoje emocije i ljubila se sa njim.

Reč je o bogatom biznismenu iz Begaljice koji je čak 14 godina stariji od nje.

"Tačno je... Idem na venčanje sina jednog gospodina koji je meni jako važan u životu! On je 14 godina stariji od mene i konačno mogu reći da imam partnera. O tome ne želim još javno da govorim, to je moje pravo. Ja kada volim jednog, on je centar mog sveta i univerzuma. Do sada je pokazao koliko je dobar prema meni... Vodi računa o meni i pokazuje koliko mu je stalo. Svi muškrci pre njega su bili slabići. Ovo je onaj pravi. Do sada nisam imala jačeg muškarca od sebe," otkrila je ona u emisiji "Premijera".

Jovana je otkrila i da je njen sadašnji partner u horoskopu Lav, kao što je bio i njen prvi muž.

Dok jedni na društvenim mrežama zavide Jovani na prelepom muškarcu, drugi se pak ne lažu s tim jer je razlika u godinama velika i ne smatraju da nije lep i zgodan, kao što ona tvrdi.

"Kakav frajer, blago njoj! Gde su meni bile oči", "Bravo, baš ste lep par", samo su neki od pohvalnih komentara, dok je bilo onih zluradih: "Šta si videla na njemu", "Čiča sa staromodnom frizurom", "Blagi užas", "Očekivala sam frajera"...

