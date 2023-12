MAMA OLGA JE SUŠTA ĆERKINA SUPROTNOST Majka Jovane Jeremić je žena iz naroda, voditeljka joj se jednom javno obratila (FOTO)

Jovana Jeremić rođena u Ljigu i odrasla u radničkoj porodici, kako je pričala, bezbroj puta je nailazila na mnoge nepravde, kako tokom školovanja, tako i kasnije.

Ipak, nikada nije odustajala, pa danas uživa u plodovima svog rada. U svemu je imala podršku roditelja, a fotografije na kojima su mama i tata često zna da objavi na društvenim mrežama.

- Juče me je zvala mama. Juče joj je bio rođendan. Poručila mi je nešto sto nikada nije do sad. Lepo. Iz duše. Mislim da se nebeske kapije otvaraju za baš velike stvari. Mama, hvala ti. Čak i kad se ne slažemo koji je put, mama, znaš da su nam ciljevi uvek bili isti. Volim te. Na svoj način. Tvoja ćerka - napisala je ranije Jovana.

Kako ističe, najponosnija je na svoje roditelje.

- Moji roditelji danas slave 45 g. braka. Ponosna sam na vas i sve što ste zajedno prošli, videli, pošteno zaradili, a pre svega, što ste me vaspitali da se u životu oslanjam samo na sebe i svoj rad, koji me već godinama vodi ka krajnjem cilju - biti najbolja verzija sebe. Dva velika radnika, dva dobra čoveka, od nule do imperije svojim krvavim radom - dokaz da ljubav i rad jedino daju rezultat - napisala je Jovana pre nekoliko godina.

