SIN SUZANE JOVANOVIĆ JE PRAVI DASA! Evo kako izgleda, čime se bavi i kakva lepotica ga je osvojila: Saša ga OBOŽAVA (FOTO)

Naslednik pevačice Suzane Jovanović, supruge Saše Popovića, prošle godine je izgovorio sudbonosno "da" izabranici Tijani.

Njih dvoje su tada napravili glamuroznu svadbu u prestižnom beogradskom restoranu. Najveseliji na veselju tada je bio Saša Popović, koji je Danijela od početka prihvatio kao svog sina.

Danijel je suprugu upoznao na poslu, a ljubav se rodila odmah.

Ona je po zanimanju šminkerka i radi mejkap za mnoga televizijska lica, ali i glumce. S druge strane, Danijel radi u "Grandu", u režiji, kao ton-majstor.

Na pitanje kako se slažu Saša i Danijel, Suzana je ranije govorila:

- Reč očuh zvuči zaista jezivo, ali u našoj porodičnoj situaciji je potpuno drugačija atmosfera. Sale je nebrojeno puta u društvu rekao za Danijela - "Kao da je moj sin, žao mi je što mu ja nisam pravi otac". Veoma je ponosan na njega i u studiju rade zajedno. Ako muškarac nečim može da vas "kupi" u životu, onda je to kada prihvati vaše dete iz prvog braka. To je bolje nego da sam dobila sedmicu na lotou. On uopšte ne razdvaja Aleksandru i Danijela. Oboje su naša deca.

