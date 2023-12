"PRIJA JE POSTIGLA USPEH KAO ĐOKOVIĆ! ZAKUCALA JE ZA SVA VREMENA" Veliki Dinčin intervju: A imao je šta da kaže i o JK i Popoviću

Milan Dinčić Dinča svojevremeno je bio jedan od najomiljenijih učesnika takmičenja "Zvezde Granda".

Ipak, iako deluje da se poslednjih godina povukao iz medija, pevač nam je u intervjuu za Kurir otkrio da nastupa skoro svakog vikenda po dijaspori, ali i da mu je porodica prioritet i da to nema cenu.

foto: Printscreen

- Istina je da sam se malo povukao. Ja sam u nekim srednjim godinama. Karijera, sav taj glamur i sjaj, događaji, sve me je to ložilo i interesovalo kad sam bio malo mlađi i dok nisam imao porodicu. Sad sam našao neku sredinu, gde imam sasvim dovoljno posla s jedne strane, a s druge strane suprugu i dvoje dece, koje moram da podignem i da vaspitavam. Supruga to ne može sama, i ona radi jedan odgovoran posao. Oni su preko dana u vrtiću, a drugi deo dana im se ja posvećujem. Najviše sam se iz tih razloga povukao i malo rizikovao karijeru, ali mislim da sam malo više i dobio.

Bio si jedan od najomiljenijih takmičara u "Zvezdama Granda". Misliš li da si mogao bolje da iskoristiš tu svoju popularnost?

- Mislim da sam imao sreće da se u tom momentu tako predstavim publici. Publika je tada bila željna neke mlade krvi među pevačima. Tad nisu postojala takmičenja tog tipa kod nas, ljudi su se toga uželeli te 2007. godine. Istina je i da sam bio lenj. I sad sam lenj, ali to nije neka otežavajuća okolnost. Mislim da nikad nije kasno da se u ovom poslu napravi neki veliki uspeh. Primer je Peđa Jovanović, ali i Aco Pejović, čovek ima 40 i neku godinu, ali je totalno eksplodirao. Sad, kad su deca malo porasla, mogu skroz da se bacim na karijeru.

foto: Zorana Jevtic

S kim si blizak od kolega koji su s tobom bili u takmičenju?

- S Dušanom Svilarom, Nemanjom Stevanovićem, Slobodanom Batjarevićem Cobetom i to je to.

Pored pevanja, imaš i privatni biznis. Kako stvari stoje na tom polju?

- Tako je. Supruga i ja držimo privatni vrtić i jedan lokal brze hrane. Na to smo fokusirani, tamo radimo preko nedelje, dok vikendom pevam na privatnim proslavama. Od samog starta sam uključen u posao oko vrtića. Najviše kao spoljni momak.

Da li u vaš vrtić ide dete nekog od tvojih kolega?

- Da. Oba sina Miloša Brkića su kod nas.

foto: Nemanja Nikolić

Nedavno si se našao u centru medijske pažnje kada ste tvoja supruga i ti spasli jednu ženu i bebu od oca nasilnika. Šta se dešava s tim slučajem?

- Oni su još u sigurnoj kući, dobro su. Mi smo tad pomogli i uradili ono ljudski, što je bilo do nas. Stan im je opremljen, preći će da žive tu uskoro. Ne znam šta je s nasilnikom.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Jelena Karleuša je napisala na Instagramu da joj je Saša Popović rekao da ona nije zvezda u Srbiji i da je za nju zvezda Dinča. Kako si reagovao kad si to čuo?

- Poslao mi je to jedan drug. Nemam pojma, meni je to bilo skroz simpatično. Sale je stvarno lud, ali on je toliko u ovom poslu spreman da napravi neki šou. Možda mu je to tad bio povod da isprovocira Karleušu i napravi neki haos. Mi smo te 2007. bili toliko popularni da stvarno nisam mogao da odem na miru i do prodavnice.

foto: Petar Aleksić

Kako komentarišeš fenomen "prijomanija", koji hara regionom?

- Aleksandra Prijović je u pevačkim vodama kao Novak Đoković. Ne znam šta se desilo s njom da tako eksplodira taj njen uspeh. Čestitam joj ovom prilikom, a to sam uradio i lično preko Instagrama. Svaka joj čast. Oborila je rekorde gde god je mogla da ih obori. Ubola je pesme, sve se poklopilo da bude megazvezda. Retki to mogu. Ona je zakucala za sva vremena, biće uvek top bez obzira na to šta bude snimala u budućnosti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC