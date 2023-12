PRVA ŠETNJA MARIJE ŠERIFOVIĆ I SINA: Pevačica objavila emotivne trenutke "Samo nas dvoje..."

Marija Šerifović je nedavno dobila dete uz pomoć surogat majke. Ponosna mama nasledniku je dala ime Mario.

foto: Kurir

Danas je na svom Instagramu podelila emotivnu fotografiju i pokazala kako izgleda njihova prva šetnja.

foto: Printskrin/Instagram

Marija je uz snimak objavila pesmu "Just the Two of Us" što u prevodu znači "Samo nas dvoje". Na slici se vide kolica, flašice i prekrivač ali i kako pevačica uživa sa svojom bebom.

Podsetimo, dečak Mario rođen je na klinici u Los Anđelesu početkom decembra 2023. godine.

Marija u tajnosti drži informaciju ko je otac, ali i ko je žena koja je rodila njeno dete. Ipak, o odnosu sa surogat majkom je rešila da progovori, kada je istakla da su imale veoma blizak odnos.

- To je žena koja je pomogla da se ispuni moja najveća životna želja. Imale smo najbliži mogući odnos, čule se svakodnevno, zajedno prolazile kroz sve izazove trudnoće, zajedno išle na preglede... - rekla je Marija i otkrila kako je došlo do toga da se odluči za surogat majku.

