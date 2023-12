"POVUČEM SE KAO ZVER KOJA ODE U ŠUMU DA UGINE" Jovana Pajić o bivšem suprugu i deci, a evo šta kaže o Mariji Šerifović

Jovana Pajić se prisetila se svojih početaka na muzičkoj sceni, te otkrila da njene ćerke Helena i Đina pokazuju talenat za muziku.

Jovana se takođe dotakla svoje prijateljice Marije Šerifović koja je dobila bebu uz pomoć surogat majke.

- Bila sam maloletna kada sam se prvi put pojavila u "Zvezdama Granda". Mi tada sa 15 godina nismo bili što su ova danas deca sa 15 godina, ja sam nekako mislila kao da sam mogla da vozim bager u odnosu na ovu decu. Bila sam dosta samostalnija, ali kapiram tako ozbiljnu stvar kao što su Zvezde Granda, ne bih mogla tako ozbiljno da stupim, da nisam bila dete. Strahovi obično nastupe kasnije i te nesigurnosti koje bi me možda sprečile da se odvažim na tako nešto. Krenula sam u to kao da me niko ne gleda i niko ne sluša - rekla je Jovana na početku razgovora, pa dodala:

- Moji prijatelji bi rekli da sam zatvorena osoba koja sve drži u sebi, da sam kao neka kornjača, što zapravo i nije dobro. Verovatno je taj moj osmeh, neki odbranbeni mehanizam, kroz osmeh se sve lakše podnosi. Ljudi mi poremete dan kada su namrgođeni. Postoje dani i kada se povučem, kao zver koja ode u šumu da ugine, ali ne volim da ostavljam loš utisak na druge.

Jovana je bila u braku sa kolegom Saletom iz "Tropiko benda", a u jednom momentu se povukla iz javnosti.

- Nisam se plašila u smislu da ću morati sve ponovo od početka. Mislila sam da će mi biti teško da samu sebe naviknem na javnost. Nisam neko ko u tome uživa, ali sam svesna da je to sastavni deo ovog posla. Nekako sve mogu sebi da oprostim, osim propuštenog vremena sa decom - govorila je Jovana u "Jutro na Blic".

Pevačica tvrdi da su obe ćerke talentovane za muziku.

- Obe ćerke pokazuju talenat za muziku. Helena malo značajnije, njen talenat je prevazišao i Sašin i moj talenat, samo što je u tom periodu kada ju je sve blam, od svega je sramota. Ne pritiskamo je. Ide u muzičku školu, ima svu slobodu.

Jovana je velika prijateljica sa Marijom Šerifović, koja je dobila sina Maria uz pomoć surogat majke.

- Marija i ja smo uspele sve i da se čujemo i da se vidimo. Marija je bukvalno na nebu. Delimo svakodnevnicu sa njom. Marija se fantastično snalazi, a ta njena sreća je tako zarazna. Ona to ima u sebi kao da je majka sa iskustvom.

