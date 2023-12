KADA ĆE U SRBIJI BITI MOGUĆE SUROGAT MAJČINSTVO? Dr Savić: Velika kontroverza u svetu, samo DVE ZEMLJE U EVROPI su odobrile

Marija Šerifović dobila bebu uz pomoć surogat majke! To je priča koja je obeležila vikend za nama.

Vest da je srpska evrovizijska pobednica postala majka, ali da je trudnoću iznela druga žena, pokrenula je mnoga pitanja, od onog kako je to uradila državljanka Srbije, države u kojoj surogat majčinstvo nije zakonom dozvoljeno do onog prvog, za mnoge i osnovnog - šta je surogat majčinstvo?

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Naslednik Marije Šerifović na svet je došao u Los Anđelesu. Šerifovićeva se tako pridružila mnogobrojnim poznatim ličnostima koje su dobile decu na ovaj način, a među njima su Kim Kardašijan, manekenka Naomi kembel, pevač Riki Martin, naslednica hotelijerske imperije Paris Hilton..

Marijin sin po rođenju ima američko državljanstvo, a pevačica je za madije rekla da je ona njegova biološka majka i u dokumentima upisana kao jedini roditelj. Otkrila je i da je ceo proces platila blizu 200.000 dolara.

O tome su razgovarali gosti u studiju Kurira Nataša Elenkov ispred Ženske solidarnosti,a u program se uključio i specijalista ginekologije i akušerstva dr Zoran Savić.

foto: kurir tv

Savić je započeo razgovor, objasnivši šta je surogat majčinstvo:

- Možda najjednostavnije je reći da su to žene koje rađaju za druge. Praktično, one nose fetus u sebi, ali u većini slučajeva nemaju nikakav genetski materijal koji je zajednički - pojasnuo je dr Savić i dodao:

-Ovo je velika kontroverza i u svetu, posebno kod nas, jer u većini zemalja ovo pitanje nije zakonom regulisano. Regulisano je, recimo, u SAD-u, ali ne u svim saveznim državama. Mislim da je regulisano u oko 15 ili 16 država od ukupno 52. U Evropi, vrlo malo zemalja je to regulisalo, a prednjačila je Ukrajina, sve do početka specijalne agresije ili rata u Ukrajini i delimično u Češkoj, gde je to regulisano građanskim zakonom. Bilo je namera da se i kod nas reguliše građanskim zakonikom, ali još uvek to nije zaživelo.... - kaže Savić.

Pre četiri godine najavljeno je da će upravo ovo o čemu je i doktor sada govorio, građanskim zakonikom surogatno majčinstvo, odnosno rađanje za drugog, biti regulisano i u našoj zemlji.

05:46 SUROGAT MAJČINSTVO

Druga sagovornica Snežane Petrović, voditeljke i urednice jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Nataša Elenkov je istakla:

- Surogatstvo je eksploatatorska, profitabilna praksa koja je usmerena protiv žena i ne možemo da analiziramo surogatstvo bez analize klase i pola, odnosno kako surogatstvo utiče na žene - rekla je.

Istakla je klasnu analizu:

- Eto, kada pogledate klasnu analizu, ona je vrlo jasna, to su siromašne žene, često ne dobrovoljno uključene u te ugovore, čak i iz razvijenijih država kao što su Sjedinjene Američke Države. Žena je tu samo inkubator, ona nema nikakva prava. U momentu kada embrion uđe u njeno telo, nema prava na abortus, nema prava da odustane. Može samo u slučaju da to zahtevaju roditelji, ako se rodi dete sa smetnjama u razvoju, ili ako se rode blizanci, a roditelji ne žele takvu decu.

foto: kurir tv

Zatim, napomenula je još neke zabrinjavajuće primedbe:

- U našem zakoniku je, kada je to najavljeno, rečeno da ćemo biti jeftinije tržište čak i od Ukrajine. To je trka do dna gde će se ponuditi više siromašnih žena da učestvuju u takvim praksama. Ja moram da kažem da mi, kao kolektiv, možemo da se empatišemo sa porodicama, sa ženama, sa muškarcima koji ne mogu da imaju decu. Ali to ne znači da treba učestvovati u praksama koje su eksploatatorske i generišu trgovinu ženama i decom.

- U kontekstu u kojem se nalazimo, gde pričamo o porodilištima, akušerskom nasilju, o očajnim položajima žena, o 27 femicida ove godine, pričati o dobrovoljnim ugovorima gde će žene rađati za druge, to je neprihvatljivo - rekla je Elenkov istakavši da takve žene nemaju nikakva prava, a stanje u porodilištima je svakako užasno.

Treba li onda, Srbiji surogat roditeljstvo, na to pitanje osvrnuo se i dr Savić:

- U slučaju da ženska osoba ne može da ima potomstvo iz medicinskih razloga, da li u tom slučaju treba predvideti takvu mogućnost, ali slažem se sa vašom sagovornicom...

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:52 KOD MENE RUČNE NEMA! Marija Šerifović otkrila zbog čega se kaje: Davala sam svoj apsolutni maksimum, a onda dođe ŽIVOTNA LEKCIJA